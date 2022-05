A due giorni dalla finalissima di Amici 21, i ragazzi ancora in gioco hanno rilasciato un'intervista per Witty Tv in cui si sono esposti con aggettivi per i colleghi e pareri su come dovrebbero andare le cose nell'ultima puntata. Un pensiero comune è che a salire sul podio dovrebbero essere Alex, Luigi e Sissi, mentre il talento che la maggior parte di loro vorrebbero sfidare nel duello per il titolo è la cantante Cesana.

Aggiornamenti sui finalisti di Amici

Venerdì 13 maggio, su Witty Tv, è stata pubblicata un'intervista esclusiva ai sei finalisti di Amici: gli allievi hanno risposto ad alcune domande sull'esperienza nella scuola, sui colleghi e su come vorrebbero che andasse a finire la ventunesima edizione.

Dopo aver parlato del momento in cui hanno pensato di poter arrivare fino alla fine, i ragazzi si sono sbilanciati sul loro podio ideale.

Quando è stato chiesto di fare i nomi di chi vorrebbero nei primi tre posti della classifica finale, i protagonisti del talent hanno dato varie risposte. In particolare Serena ha votato per Sissi e Michele (oltre che per sé stessa), Alex ha optato per Sissi, Michele e Luigi, Michele ha votato per Sissi e Luigi, Sissi ha scelto Alex e Luigi, Luigi ha optato per Sissi e Alex, infine Albe ha votato per Sissi, Luigi e Alex.

I favoriti secondo i finalisti di Amici, dunque, sono i cantanti Alex Wyse, Luigi Strangis e Sissi Cesana.

I confronti della finale di Amici

"Se dovessi arrivare in finalissima, chi vorresti come sfidante?

", questa è un'altra interessante domanda che è stata fatta ai sei allievi di Amici ancora in gioco.

Le risposte che i ragazzi hanno dato sono varie, ma anche in questo caso ci sono nomi più quotati.

Albe ha ammesso che si divertirebbe molto a confrontarsi o con Sissi o con la fidanzata Serena (anche lei ha fatto il nome della sua dolce metà), Luigi e Sissi hanno detto che vorrebbero sfidarsi con Alex, mentre quest'ultimo ha menzionato la compagna di squadra con la quale ha dato vita a duetti emozionanti, soltanto Michele ha fatto il nome di Luigi perché lo stima molto come artista.

I protagonisti della ventunesima edizione del format di Maria De Filippi, infine, si sono attribuiti aggettivi che potessero descrivere i loro caratteri: in molti hanno concordato che Alex sarebbe testardo ma giusto, che Serena è un po' pignola, che Albe è "pazzo" e divertente, che Michele è preciso, che Luigi è eccentrico e che Sissi è unica nel suo genere.

I pronostici degli scommettitori sul vincitore di Amici

I pronostici che hanno fatto i ragazzi sul podio ideale, combaciano con quelli che stanno facendo le agenzie di scommesse a ridosso della finale di Amici.

Secondo gli scommettitori, infatti, a giocarsi la vittoria saranno Luigi e Alex: entrambi sono quotati tra 2,00 e 2,75 su vari siti di bookmakers e, almeno per il momento, non c'è uno che stacca l'altro in modo evidente. Al terzo posto, sempre secondo i bookmakers, si piazzerà Sissi: il trionfo della cantante è dato a 3,25. Insegue il ballerino Michele che, sempre in base a questi numeri, potrebbe classificarsi quarto.

Poco considerati in questo senso, sono Albe e Serena: i due sono approdati in finale insieme grazie ad un pari merito assegnato dalla giuria, ma in pochi pensano che potrebbero superare i compagni nel corso della diretta del 15 maggio. Domenica sera, dunque, sarà proclamato il vincitore di Amici 21.