Si sta facendo un gran parlare di un filmato che ha come protagonista uno dei finalisti di Amici 21. Sui social network, infatti, sta circolando un video col quale alcuni utenti accusano Alex Wyse di aver stonato sul palco del Battiti Live. I fan del ragazzo protestano sostenendo che la clip sia stata palesemente modificata, mentre LDA si è scagliato contro chi ha punto il dito contro il suo caro amico: il figlio di Gigi D'Alessio ha difeso il collega invitando gli hater a fare meglio di lui.

Aggiornamenti sul cantante di Amici

La ventunesima edizione di Amici è finita poco più di due settimane fa, perciò i ragazzi sono in giro per promuovere la loro arte e avere i primi contatti con il pubblico dopo mesi di reclusione in casetta.

Sabato scorso, ad esempio, Alex Wyse si è esibito per la prima volta dopo la finalissima. Il ragazzo ha cantato a Manfredonia davanti a tantissime persone e ha registrato una performance che sarà trasmessa in tv durante la nuova edizione di Battiti Live.

Tra coloro che hanno potuto ascoltare per la prima volta dal vivo il quarto classificato del talent show di Canale 5, c'è anche chi non ha perso l'occasione per criticarlo o per sminuirlo. Sui social network, infatti, sta impazzando un video che qualcuno avrebbe creato per dimostrare un presunto scivolone tecnico di Alessandro Rina nel corso del suo primo live.

"Alex di Amici stona durante il concerto" si legge accanto al filmato che è diventato virale soprattutto su Tik Tok.

La replica del collega di Amici

I sostenitori di Alex si sono subito esposti per contestare l'accusa che alcuni gli hanno mosso dopo il live a Manfredonia, anche perché pare che chi era in piazza quella sera abbia smentito categoricamente una "stecca" del giovane durante l'esecuzione di "Sogni al cielo".

Sui social network, dunque, sta prendendo piede l'ipotesi che qualcuno potrebbe aver modificato volontariamente il video in questione per far credere a tutti che Wyse avrebbe stonato.

Se così fosse, sarebbe il gesto di qualche hater che non apprezza il giovane e cerca qualsiasi scorciatoia per metterlo in cattiva luce.

I fan del protagonista di Amici non credono all'errore che gli viene imputato, tant'è che si stanno esponendo su Twitter per difenderlo da quella che considerano una critica ingiusta e pretestuosa.

Le parole del protagonista di Amici

A commentare la notizia della presunta "stecca" di Wyse in concerto è stato anche uno dei suoi più cari amici.

Dopo essersi imbattuto nel video che da giorni sta impazzando soprattutto su Tik Tok, LDA ha deciso di schierarsi e di difendere il collega.

Il giovane D'Alessio si è rivolto direttamente all'autore del filmato in questione e gli ha detto: "Facciamo una cosa, prova tu a cantare questa canzone e poi mi dici".

"Alex è bravissimo e credimi, io lo conosco bene e non stona quasi mai" ha concluso il napoletano nel breve, ma conciso sfogo.

I fan di Alessandro Rina hanno ringraziato pubblicamente Luca per aver difeso l'ormai ex compagno di scuola da un'accusa a loro parere ingiusta: "Lui si che è un vero amico, non è la prima volta che si espone".

Alex, invece, per ora ha preferito non commentare la vicenda. È impegnato nel suo percorso artistico che lo ha portato prima in Puglia e poi a duettare con Michele Bravi in teatro. Il 10 giugno uscirà il suo primo album e inizieranno anche i firmacopie in varie città d'Italia.