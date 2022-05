Nella giornata di mercoledì 4 maggio si sono svolte le riprese della semifinale di Amici. Durante la registrazione del penultimo appuntamento con il serale del talent show, Alex, Dario, Albe e Serena sono finiti al ballottaggio finale e due di loro dovranno lasciare la scuola. Sissi, Michele e Luigi, invece, sono i primi tre alunni che hanno avuto accesso alla finale ventunesima edizione della trasmissione di Maria De Filippi.

Amici, registrazione 4 maggio: Luigi Strangis è in finale, Alex a rischio eliminazione

Nelle recenti puntate del pomeridiano di Amici, Maria De Filippi aveva illustrato le modalità di accesso alla finale del programma.

La conduttrice aveva spiegato che, durante la penultima puntata del programma di Canale 5, due allievi della scuola avrebbero dovuto lasciare il talent show. A tal proposito, le indiscrezioni trapelate in rete sulla registrazione della trasmissione rivelano che Sissi, Michele e Luigi sono i primi tre finalisti ad avere avuto accesso alla finale. Alex, Albe, Dario e Serena, invece, sono finiti al ballottaggio.

Amici, anticipazioni semifinale: Sissi, Michele e Luigi sono in finale

La registrazione di Amici di mercoledì 4 maggio è stata ricca di novità e colpi di scena. Infatti, gli alunni della scuola di Maria De Filippi hanno tentato di giocare tutte le loro carte, per stupire i giudici e riuscire ad arrivare in finale.

Come anticipato nelle recenti puntate, durante la semifinale si sono svolte tre manche, che hanno decretato i primi tre finalisti e i quattro concorrenti al ballottaggio. In base a quanto trapelato in rete, Sissi, Michele e Luigi sono stati i primi tre alunni ad accedere alla finale. A contendersi gli ultimi due posti disponibili per avere diritto a partecipare all'ultima puntata della trasmissione di Canale 5, invece, gli altri quattro allievi: Alex, Serena, Albe e Dario.

Amici, puntata 7 maggio: Alex, Serena, Albe e Dario in bilico

Purtroppo, al ballottaggio finale, due dei quattro alunni candidati all'eliminazione perderanno la possibilità di vincere la ventunesima edizione del talent show. Nella finale della trasmissione Mediaset, pertanto, a contendersi la vittoria, ci saranno sicuramente Sissi, Michele e Luigi e due fra Alex, Serena, Albe e Dario.

Al momento, non è chiaro chi possa essere salvato fra i quattro allievi. I nominativi dei due ragazzi che dovranno lasciare la trasmissione verranno comunicati, come di consueto, in casetta. Non resta che attendere la serata di sabato 7 maggio, per scoprire qualche dettaglio in più sulla puntata di Amici e chi si aggiudicherà gli ultimi due posti per accedere alla finale della trasmissione.