Brave and Beautiful viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:50 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della fiction daily turca, nata da un'idea di Ece Yörenç, raccontano che Riza filmerà Tahsin mentre toglie accidentalmente la vita a Salih e, facendo leva su tale clip, lo psicopatico ricatterà l'anziano Korludağ. Reyhan, intanto, sarà disperata per essere diventata vedova, nel frattempo quest'ultima verrà a sapere da Cahide che è stato Tahsin a uccidere Salih. Reyhan, quindi, si armerà di coltello e si precipiterà nella tenuta del padre di Suhan e, quando ce l'avrà di fronte, lo accoltellerà.

Hülya, infine, trasporterà Tahsin in clinica e all'uomo servirà al più presto una trasfusione di sangue per salvargli la vita.

Riza minaccerà di denunciare Tahsin al procuratore Serhat per l'omicidio di Salih

Le anticipazioni di Brave and Beautiful riportano che Tahsin ucciderà accidentalmente Salih mentre prova a disarmarlo e tale compromettente scena verrà filmata da Riza.

Soyözlü, forte della clip ripresa, minaccerà il padre di Suhan di denunciarlo al procuratore Serhat per l'assassinio di Turhan esigendo in cambio la cessione delle quote dell'albergo e di sbrigare altre faccende per lui.

La dipartita di Salih farà soffrire la figlia Sirin e la moglie Reyhan, con quest'ultima che sarà disperata anche per la perdita del lavoro dopo aver subito tale lutto.

Fortunatamente la donna verrà assunta da Korhan nella sua nuova dimora e, nel mentre, Suhan, Cesur, Kemal e Sirin se ne guarderanno bene dal rivelargli chi ha tolto la vita a Salih.

Reyhan accoltellerà Tahsin e l'uomo avrà bisogno di una trasfusione di sangue per salvarsi

Le trame della soap opera rivelano che Cahide non vedrà di buon occhio la figura di domestica svolta da Reyhan e, in un impeto di rabbia, le rivelerà che Tahsin ha ucciso suo marito Salih.

La vedova, sotto shock ma intenzionata a vendicarsi, si addentrerà furtivamente nella tenuta dell'anziano Korludağ e, quando sarà faccia a faccia con lo stesso, non esiterà ad accoltellarlo per poi fuggire frettolosamente con l'arma utilizzata per l'aggressione.

A trovare Tahsin in fin di vita sarà Hulya, la quale trasporterà prontamente l'uomo nella clinica ospedaliera più vicina.

Giunto in ospedale, il padre di Suhan subirà una complicata operazione, in seguito della quale sarà necessaria una trasfusione di sangue per permettergli di restare in vita.

Le inimicizie create dall'albergatore, anche all'interno della sua stessa famiglia, saranno molteplici e l'uomo potrebbe rischiare di non trovare un donatore di sangue in tempo.