I telespettatori di Beautiful nel corso del mese di Giugno 2022, assisteranno all'uscita di scena di Vinny Walker, l'amico di Thomas. Sarà proprio il figlio di Ridge a dover riconoscere il cadavere dell'amico all'obitorio. Ma come morirà Vinny? Sarà stato Liam ad investirlo accidentalmente con l'auto, fuggendo dal luogo dell'incidente senza prestargli soccorso e con la complicità del padre Bill.

Anticipazioni Beautiful: Liam investe Vinny, Walker muore

Nuovi colpi di scena attendono i fan di Beautiful. Nelle puntate in onda su Canale 5 nel corso del mese di giugno, Liam investirà accidentalmente Vinny.

Spencer sarà in auto con il padre e, quando si renderà conto di ciò che avrà fatto, perderà addirittura i sensi. Vinny infatti morirà a seguito delle ferite riportate e sarà Bill a prendere in mano la situazione. Il magnate porterà via il figlio dal luogo dell'incidente e si sbarazzerà di tutte le prove che possano ricondurlo a lui. Non vorrà assolutamente che Liam finisca in carcere per la morte di Vinny. Una volta risvegliatosi, Liam sarà in preda ai sensi di colpa e vorrà costituirsi alla polizia. Sarà Bill a convincerlo a non farlo, visto che potrebbe essere accusato di omicidio premeditato, visto quanto accaduto con il test di paternità.

Thomas distrutto dopo aver identificato il cadavere di Vinny

Bill quindi tranquillizzerà Liam, visto che farà di tutto pur di non farlo finire in prigione. Intanto, il corpo di Vinny sarà all'obitorio dell'ospedale, in attesa dell'identificazione. Per uno strano scherzo del destino, sarà Finn il primo a identificare il corpo.

Il medico chiamerà poi Thomas, visto che ci sarà bisogno di una persona vicina a Vinny per il riconoscimento legale.

Nel frattempo, Thomas si troverà alla Forrester Creations insieme a Hope. I due si ritroveranno a parlare proprio di Vinny, ancora ignari di quanto gli sarà accaduto. Thomas dirà a Hope che, nonostante tutti i guai che avrà combinato, rimane sempre il suo migliore amico.

E sarà a questo punto che arriverà la chiamata di Finn, il quale dirà a Thomas di raggiungerlo in ospedale per riconoscere un cadavere. Hope insisterà per accompagnare Thomas: entrambi rimarranno pietrificati quando si ritroveranno di fronte al corpo senza vita di Vinny. Thomas in particolare sarà devastato e scoppierà a piangere. Resta ora da capire se e quando emergerà la verità sulla morte del migliore amico di Thomas. Bill riuscirà a proteggere Liam e a non farlo finire in carcere? Per scoprirlo non resta che seguire le nuove puntate di Beautiful, in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 nel consueto orario delle 13:40. Per rivedere ciò che è già stato trasmesso, basta collegarsi al sito Mediaset Infinity.