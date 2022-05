Federica Aversano torna al centro della ribalta dopo la fine del suo percorso a Uomini e donne e tira in ballo Ida e Riccardo. L'ex pretendente di Matteo Ranieri in una recente intervista, ha commentato le dichiarazioni del cavaliere del trono over, il quale ha ammesso che Federica è una di quelle ragazze che ha notato fin dal primo momento in trasmissione.

Archiviata la delusione subita da Matteo, l'ex corteggiatrice non ha nascosto un possibile interesse nei confronti di Riccardo, lanciando però una frecciatine nei confronti di Ida Platano, che non è piaciuta per niente ai fan della trasmissione di Maria De Filippi.

Federica Aversano si dichiara a Riccardo e attacca Ida dopo U&D

Nel dettaglio, dopo i complimenti di Riccardo Guarnieri, ecco che Federica Aversano ha scelto di replicare alle dichiarazioni dei cavaliere.

L'ex corteggiatrice di Uomini e donne non ha nascosto di aver apprezzato quei complimenti e anche lei si è cimentata in una serie di commenti positivi a favore del cavaliere.

"È un bell'uomo, l'ho seguito. Mi piace nei modi di fare. È molto carino e gentile", ha ammesso Federica intervistata dal magazine della trasmissione di Maria De Filippi.

'Ida mi sta antipatica', l'attacco di Federica

Fin qui nulla di strano, se non fosse poi che Federica ha aggiunto che darebbe una possibilità a Riccardo Guarnieri solo per "ripicca" a Ida Platano.

Il motivo? Tra le due donne non corre buon sangue e durante il periodo in cui si sono ritrovate a condividere lo studio di Uomini e donne, non sono mancate frecciatine.

Ida, infatti, non ha mai creduto nella buonafede di Federica e non ha perso occasione per bacchettarla in trasmissione, schierandosi in difesa del tronista Matteo Ranieri.

"Lo farei per smacco, Ida mi sta antipatica", ha ammesso Federica aggiungendo di non aver ancora dimenticato e digerito le frasi che la dama del trono over pronunciava in trasmissione.

I fan di Uomini e donne sbottano contro Federica: 'Una vipera'

Le dichiarazioni di Federica Aversano, però, hanno scatenato accese polemiche tra alcuni fan della trasmissione e in molti, sui social, si sono scagliati contro l'ex corteggiatrice.

"Per smacco vuole usare una persona per farne soffrire un'altra. Non la vorrei mai in trasmissione questa ragazza", ha sbottato un fan di Uomini e donne contro l'ex corteggiatrice di Matteo Ranieri.

"Si è mostrata per quello che è: una vipera col dente avvelenato", ha scritto un altro commentatore del programma di Maria De Filippi.

"Poi lei dice di essere una donna e si permette di definire gli altri immaturi. Mi sa che deve crescere ancora un altro po'", ha sentenziato un altro fan social in difesa di Ida e Riccardo.