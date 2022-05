Brave and Beautiful viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:50 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler dello sceneggiato ideato da Ece Yörenç raccontano che Reyhan, appreso che Tahsin ha ucciso suo marito Salih, accoltellerà l'anziano albergatore lasciandolo in fin di vita. Il padre di Suhan sarà prontamente soccorso da Hulya e, giunto in ospedale, i medici diranno che lo stesso avrà urgente bisogno di una trasfusione di sangue per cavarsela. Cesur, spinto da un gesto altruistico in onore della sua amata, donerà il sangue a Tahsin salvandogli la vita.

A seguito del risveglio dopo tale trasfusione, infine, sarà evidente che l'uomo è in preda a un'amnesia, nel frattempo Riza sarà oltremodo preoccupato della perdita di memoria del cognato perché non potrà più ricattarlo.

Reyhan accoltellerà Tahsin lasciandolo in fin di vita

Le anticipazioni turche di Brave and Beautiful riportano che Cahide rivelerà a Reyhan che tutti stanno facendo in modo che lei non scopra una dura verità, ovvero che è stato Tahsin a togliere la vita a suo marito Salih.

La madre di Sirin, accecata dalla rabbia, si recherà immediatamente nella tenuta di Korludağ senior e, dopo un acceso diverbio, lo accoltellerà lasciandolo in fin di vita e scapperà a gambe levate.

A soccorrere l'anziano albergatore sarà Hulya, grazie alla quale l'uomo verrà subito trasportato nella clinica più vicina.

A seguito dei primi accertamenti, i dottori diranno che Tahsin avrà urgente bisogno di una trasfusione di sangue per cavarsela.

A quel punto, Cesur sarà mosso da un moto d'altruismo e, al contempo, sarà più che mai convinto, che un gesto così caritatevole possa spingere Suhan a perdonarlo.

Alemdaroğlu, quindi, donerà il sangue al padre della sua amata salvandogli di fatto la vita.

Riza sarà preoccupato per l'amnesia di Tahsin in quanto non potrà più ricattarlo

Le trame dello sceneggiato svelano che sebbene la trasfusione di sangue di Cesur a Tahsin andrà come sperato, il risveglio dell'anziano albergatore sarà sancito da un comportamento alquanto strano.

Suhan e Alemdaroğlu, difatti, entreranno nella stanza della clinica di Tahsin e quest'ultimo non riconoscerà il ragazzo ma soltanto la figlia.

Ciò accadrà perché Korludağ senior sarà vittima di un'amnesia che ha cancellato gli ultimi quattro anni della sua vita.

L'anziano albergatore non ricorderà nemmeno di essere convolato a nozze con Adalet, anche se Suhan inizialmente faticherà a credere che il padre abbia davvero perso la memoria, sospettando che sia l'ennesima pantomima del genitore.

Riza, infine, sarà anch'esso preoccupato per le condizioni del cognato ma, com'è lecito attendersi, non sarà angustiato per spirito umano bensì perché non potrà più ricattare l'uomo.