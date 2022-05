Non mancheranno di certo colpi di scena, nelle puntate della soap opera Brave & Beautiful in onda dal 30 maggio al 3 giugno 2022. Dagli spoiler si evince che Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) vuoterà il sacco a Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ), dicendogli che in realtà non ha mai abortito.

Anticipazioni Brave & Beautiful, al 3 giugno: Bulent chiede la mano di Banu, Rifat ricatta Sühan

Nel corso degli episodi in programmazione su Canale 5 da lunedì 30 maggio a venerdì 3 giugno, Cesur dopo aver appreso che Adalet è fuggita dal carcere inizierà a fare delle indagini per scoprire in che modo Riza può ricattare Tahsin e la figlia.

Nel contempo Serhat non appena andrà a trovare Riza si accorgerà che ha dei graffi su una mano: quest’ultimo farà credere al procuratore che si tratta dello zampino della sua amante. A questo punto Tahsin farà sapere a Cesur che Riza ha fatto avere a una persona la prova con cui lo tiene in pugno. Bulent dopo essersi scontrato con Mihriban, farà una proposta di nozze a Banu. Sühan per confessare al fratello Korhan che loro padre è malato lo inviterà a cenare tutti insieme: purtroppo durante la serata Tahsin sarà furioso.

Nel contempo Rifat dopo aver ottenuto i tabulati telefonici di Riza e essere riuscito a rintracciare l’uomo a cui ha inviato le prove per incastrare Tahsin, ricatterà nuovamente Sühan costringendola a cenare con lui: Rifat farà i conti con l’ira di Cesur, che non perderà tempo per affrontarlo al ristorante dopo essere stato avvisato da Kemal.

A questo punto Cesur si metterà alla ricerca di Hikmet, mentre Cahide non riuscirà a raccontare a Tahsin la verità sull’incendio che c’è stato a casa del suo ex genero. Korhan intanto convincerà Mihriban a non ritirarsi dalle elezioni. Cesur non appena scoprirà dell’esistenza del filmato che incastra Tahsin come colpevole del decesso di Salih, non avrà il coraggio di farlo avere alla polizia.

Sühan invece dopo aver ricevuto i risultati delle analisi di suo padre, tramite un altro medico scoprirà che si tratta di un piano architettato per tenerla accanto a sè.

Cesur e l’ex moglie stringono un accordo, Riza vuole intestata la tenuta di Tahsin

Hulya minaccerà Bulent, dicendogli di essere disposta a far avere a Cahide la penna usb in cui confessa di aver appiccato il fuoco alla casa di Cesur.

Sirin quando vedrà il video ricevuto da Sühan, dirà a Tahsin di poter dimostrare che è l’assassino di suo padre: la fanciulla intanto apprenderà che Reyhan è stata ricoverata, e soltanto quando metterà piede in ospedale Necla le dirà che si è trattato di uno scherzo. In realtà per merito della complicità di quest’ultima e di Turan, il pericoloso Riza farà sostituire il CD nella borsa di Sirin: quest’ultima si renderà subito conto della sostituzione del video.

Finalmente Sühan sarà sincera con Cesur, visto che gli dirà di continuare a essere in dolce attesa: a questo punto l’ex coppia stringerà un accordo. In particolare la figlia di Tahsin accetterà di tornare a condividere lo stesso tetto con Cesur, ma lui in cambio dovrà dimostrarle di essere diverso.

Riza dopo aver fatto un favore a Tahsin, vorrà diventare il nuovo proprietario della tenuta Korludag. Quest’ultimo invece dopo aver fatto diverse telefonate alla moglie, dovrà rispondere a delle domande sul decesso di Salih.