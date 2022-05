Nuovi inganni saranno al centro delle nuove puntate di Brave & Beautiful (titolo originale Cesur ve Guzel) previste nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera, provenienti dalla Turchia narrano che Cahide Korludag terrà in pugno Bulent dopo aver appreso del suo doppio gioco con Tahsin.

Anticipazioni Brave & Beautiful: Tahsin chiede a Bulent di spiare le mosse di suo figlio

Le trame di Brave & Beautiful riguardanti le nuove puntate trasmesse a breve in televisione annunciano che Cahide scoprirà il segreto di Bulent.

Tutto avrà inizio quando Korhan obbligherà suo padre a consegnare a lui, Cesur e Mihriban l'azienda di famiglia se non vuole finire in carcere per aver insabbiato le prove della responsabilità di Adalet in due omicidi.

Ma Tahsin non si darà per vinto, anzi chiederà a Bulent di spiare le mosse di suo figlio e dei suoi complici, offrendogli in cambio un posto di prestigio all'interno della società creata per fare concorrenza. Una proposta che sarà accettata dal figlio di Mirhiban, il quale riuscirà a sabotare l'acquisto di alcuni appezzamenti, visto che fornirà al signor Korludag la cifra che i suoi rivali intendono versare per poterla così superare. Un doppio gioco che sarà capito da Cahide.

Cahide confessa a Korhan che il figlio di Mihriban è una spia

Nelle puntate turche di Cesur ve Guzel, Cahide pretenderà che Bulent inganni Tahsin con un'altra compravendita, minacciandolo di rivelare a quest'ultimo che è stato lui ad appiccare il fuoco all'abitazione di Cesur.

Tuttavia il figlio di Mihriban non apparirà impaurito dalle minacce della moglie di Korhan. Per questo motivo il giovane giurerà la sua fedeltà al signor Korludag. Difatti Bulent non esiterà ad ammettere la sua colpevolezza quando Cahide racconterà al marito che è una spia per conto di Tahsin.

In questo frangente il ragazzo rinfaccerà a Mihriban di averlo sempre trascurato dopo l'arrivo di Cesur nel paese.

Per questo motivo Cahide approfitterà di questa situazione per continuare nelle sue minacce, ma il piano non andrà per il verso giusto.

Il signor Korludag caccia la nuora dalla tenuta

Tahsin si scaglierà contro la nuora quando oserà informarlo che è stato Bulent ad appiccare l'incendio alla casa di Cesur: il signor Korludag aggiungerà che non riesce crederle, visto che ha mentito addirittura sulla sua gravidanza per tanti mesi.

Per questa ragione la donna verrà sbattuta fuori dall'abitazione con grande piacere di Bulent, che spierà di nascosto la conversazione. Intanto il padre di Suhan non avrà il minimo sospetto della malafede del figlio di Mihriban.