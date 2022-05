Un posto al sole con le anticipazioni dal 30 maggio al 3 giugno 2022 aspetta gli affezionati telespettatori su Rai 3 dal lunedì al venerdì alle 20:50 circa e su RaiPlay, dove è possibile vedere anche gli episodi in modalità on demand. Sarà una settimana difficile, soprattutto per Lara, che ancora non si rassegna all'idea di non avere un figlio con Roberto. Dopo il malore che l'ha colpita all'improvviso, si è illusa che Ferri potesse ammorbidirsi, ma la sua reazione è stata come sempre gelida. Crescerà il suo bambino da sola, questo deve metterselo bene in mente.

Tuttavia una mossa inaspettata di Roberto spiazzerà Lara, che crederà in un repentino cambiamento dell'uomo che tanto ama, ma che le causa solo sofferenze. Nel frattempo ecco che inizia un incubo per Raffaele, minacciato da Lello, uno dei figli dei superstiti del clan Argento. I fan di Upas torneranno con la mente ai tempi di Rita, la prima amatissima moglie di Raf che, proprio per la sua voglia di fare giustizia, perse la vita. Di seguito gli spoiler delle puntate inedite.

Anticipazioni Un Posto al sole settimana 30 maggio - 3 giugno 2022

Nelle nuove puntate di Un Posto al sole, in onda su Rai 3, Nicotera continuerà a lottare contro Tregara e portare avanti la sua missione, consapevole di mettere in pericolo la sua famiglia, che tuttavia proverà a rassicurare.

Intanto Virginia e Rossella si trovano a fronteggiare una difficile situazione, che finisce per farle avvicinare. Forse sono molto più simili di quanto possano credere.

Cerruti, dopo aver scoperto il tradimento di Bruno, fa infuriare Mariella, decidendo di dare una seconda possibilità al suo compagno che tanto ama.

Roberto spiazza Lara

Dopo essere stata portata in ospedale, la povera Martinelli ha un solo desiderio: portare a termine la gravidanza, anche se Roberto le rema contro.

Tuttavia, dopo il discorso di Filippo, Ferri ha capito di aver esagerato. Per colpa della sua freddezza ha rischiato di perdere suo figlio e non ha potuto condividere la sua vita con Tommaso, morto senza l'affetto di un padre.

Una delusa Martinelli sarà sul punto di partire, ormai stanca di essere umiliata da Roberto, ma ecco il colpo di scena: secondo le anticipazioni di Un Posto al sole, Lara resta a casa di Ferri dopo la sua inaspettata proposta.

Le illusioni di Lara saranno però stroncate dalle algide parole di Ferri, che metterà le cose in chiaro.

Raffale rischia la vita, spoiler Upas

Le operazioni di Nicotera non resteranno senza conseguenze. Lello Valsano, insieme ai superstiti degli Argento, passano all'azione rivendicandosi sulle persone più care al magistrato.

Adesso è la volta di Raffaele, che viene aggredito e minacciato dal ragazzo mentre è al vivaio con Renato, ignaro dell'incubo che lo travolgerà.

La situazione si farà sempre più pericolosa e, come svelano le anticipazioni di Un Posto al sole, Raffaele con le spalle al muro ritroverà Elvira, alla quale si rivolgerà nelle prossime puntate, terrorizzato dalla possibilità di perdere la sua famiglia. Nella sua mente rivivrà i momenti drammatici di Rita, l'adorata moglie che perse per lo stesso motivo.