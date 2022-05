La Serie TV Don Matteo prosegue la propria messa in onda su Rai 1. Nella serata di martedì 17 maggio verrà trasmesso il settimo episodio stagionale della fiction e ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti. A tal proposito, Anna riceverà una proposta inattesa da Lucio, mentre Marco inizierà ad avere i primi problemi con Valentina. Cecchini, invece, inizierà a pensare di portare sfortuna alle persone che incontra.

Trama del 17 maggio: Anna rivede Lucio

Nelle scorse puntate di Don Matteo, Anna aveva rivisto Lucio, l'istruttore che l'aveva seguita ai tempi dell'accademia.

Le anticipazioni del settimo episodio, che andrà in onda su Rai 1 nella serata del 17 maggio, rivelano che Valente tornerà a Spoleto e rivedrà Olivieri: il colonnello farà una proposta inattesa alla ragazza.

Le indiscrezioni trapelate in rete indicano che la vita di Anna potrebbe cambiare definitivamente. Al momento però non è chiaro cosa accadrà precisamente fra Lucio alla sua ex allieva.

Don Matteo, episodio 17 maggio: Marco e Valentina hanno i primi problemi

Nelle recenti puntate di Don Matteo, Marco e Valentina hanno iniziato una storia d'amore. In un primo momento, Nardi e la giovane Anceschi hanno tenuto nascosta la loro frequentazione ma, nel sesto episodio, la coppia si è baciata davanti ad Anna, Elisa e Cecchini, ufficializzando in questo modo la relazione.

Nella puntata che verrà trasmessa sul piccolo schermo nella serata di martedì 17 maggio le cose fra i due innamorati non andranno per il verso giusto. In particolar modo, Marco si renderà conto di non riuscire a stare dietro all'entusiasmo e alla voglia di vivere di Valentina, a causa della differenza di età che li separa. A quel punto, Anna potrebbe trarre vantaggio dalla crisi fra il suo ex e la nuova compagna, tentando di riavvicinarsi a Nardi.

Don Matteo, puntata 17 maggio: Cecchini pensa di portare sfortuna

Nel frattempo verranno trattate anche le vicende legate al maresciallo Cecchini, il quale inizierà a pensare di portare sfortuna alle persone che lo circondano. Al momento non è chiaro come mai il carabiniere creda di avere un'influenza negativa sulle persone che lo circondano e quale sarà l'episodio scatenante che gli farà venire tale pensiero in testa.

Inoltre, durante la settima puntata, ci sarà spazio per le vicende sentimentali di Federico e Greta. I due ragazzi, infatti, continueranno la loro storia d'amore.