Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5 da domenica 15 a sabato 21 maggio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Finn rivelerà a Steffy che è lui il padre del bambino che porta in grembo e poi le farà la proposta di matrimonio. La ragazza accetterà e sarà molto felice di costruire una famiglia con Finnegan.

Intanto, anche Hope racconterà tutta la verità a Liam, ma non sarà sollevata dalla notizia che il figlio non è di suo marito e non riuscirà a perdonarlo per averla tradita con Steffy.

Steffy accetterà di sposare Finn

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Brooke sarà molto arrabbiata sia con Liam che con Steffy, perché ancora una volta hanno sconvolto la vita di sua figlia Hope. Nel mentre, Thomas rivelerà a Logan che il figlio che sua sorella porta in grembo è di Finn e non di Liam e che Vinny aveva falsificato il test di paternità.

Intanto, Wyatt cercherà di incoraggiare Liam che temerà di aver perso sua moglie e la famiglia. In tutto questo però Spencer non sarà a conoscenza di non essere il padre di Steffy. Nel frattempo, Finn racconterà alla figlia di Ridge la verità sulla paternità del suo bambino e le farà la proposta di matrimonio.

Poco dopo, Steffy accetterà di sposare il dottor Finnegan, però vorrà delle spiegazioni su quanto sarà avvenuto, in quanto temerà che Thomas possa aver commesso scorrettezze.

Finn però assicurerà la sua donna che suo fratello questa volta non avrà fatto di niente di male, ma anzi sarà stato lui a scoprire la verità.

Hope non riuscirà a perdonare Liam per il tradimento

Successivamente, Ridge e Brooke avranno una conversazione su Steffy. In particolare, Forrester senior sarà molto triste perché sua figlia vorrà trasferirsi a Parigi, ma poi arriverà Thomas e spiegherà quanto sarà accaduto riguardo il test di paternità anche a loro due.

Intanto, allo chalet Hope darà la notizia a Liam però con molta delicatezza, in quanto penserà che l'uomo possa dispiacersi di sapere che il figlio di Steffy non è suo. Spencer quando verrà a sapere la verità rimarrà senza parole. E allora, Hope chiederà a Liam cosa prova dopo aver saputo di non essere il padre del figlio che la sorella di Thomas porta in grembo.

Nel mentre, Finn dichiarerà a Steffy tutto il suo amore per lei e sarà molto felice che presto i due diventeranno genitori.

Invece, Hope non riuscirà a perdonare a Liam per il tradimento e non sarà nemmeno consolata dalla notizia che il bambino non sia dello Spencer.

Infine, Thomas confesserà a Brooke di non aver dimenticato Hope e sarebbe pronto a riprovarci di nuovo con lei. Allo stesso tempo, il matrimonio tra Hope e Liam sarà in una situazione critica e Bill proverà a convincere suo figlio a non rinunciare a sua moglie e provare a farsi perdonare in tutti i modi.