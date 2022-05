Una decisione inaspettata nel giorno in cui l’ex marito, Umberto D’Aponte, è uscito dal carcere. Guendalina Tavassi ha lasciato L’Isola dei Famosi nel corso della puntata del 23 maggio del Reality Show. L’ex gieffina, come gli altri naufraghi, era chiamata a sciogliere le riserve sulla sua permanenza in Honduras dopo la decisione della produzione di prolungare il programma che si concluderà con la finalissima di lunedì 27 giugno. Dopo l’addio di Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, anche la sorella di Edoardo Tavassi ha comunicato che rientrerà in Italia per problemi personali.

“Lo faccio per i miei bambini ma anche perché ho delle cose urgenti da risolvere e sono stata già troppo lontano da casa. Ci sono situazioni di cui non posso parlare qui” – ha precisato l’ex gieffina che si è confrontata anche con il padre che ha tentato invano di farle cambiare idea. Poche ore prima la sorella dell’ex marito di Guendalina aveva riferito che D’Aponte era tornato a casa. Dalla relazione con l’imprenditore la 36enne ha avuto due figli: Chloe e Salvatore.

Guendalina Tavassi: 'Ci sono cose di cui non posso parlare'

Emozioni in serie durante la diciannovesima puntata de L’Isola dei Famosi. Nella circostanza i naufraghi hanno deciso se proseguire l’avventura in Honduras dopo la decisione della produzione di prolungare di un mese il reality con la finale che inizialmente era in programma per il 23 maggio.

Non sono mancate le sorprese con Alessandro Iannoni, Licia Nunez e Blind che hanno deciso di chiudere l’esperienza a Cayo Paloma. Anche Guendalina Tavassi ha lasciato il reality show. La romana ha spiegato di essere rimasta troppo tempo lontano dai figli e che non vedeva l’ora di riabbracciarli.

“La mia finale è oggi” – ha aggiunto la 36enne che successivamente si è confrontata con il padre che ha provato a spronarla e tranquillizzarla.

A questo punto l’ex gieffina ha aggiunto che ci sono situazioni di cui non può parlare che l’hanno spinta ad abbandonare il programma. “Papà non rimanere basito perché sai quali sono i problemi che ho. Sai quanto sono combattiva e quanto vorrei andare avanti ma devo davvero tornare a casa dai bambini” – ha precisato Guendalina.

L'ex gieffina si confronta con il padre ma non cambia idea

Vladimir Luxuria ha tentato di farle fare un passo indietro sottolineando che poteva essere una potenziale vincitrice del reality show. Nonostante ciò Guendalina Tavassi ha ribadito la sua decisione di lasciare l’Isola dei Famosi. “Sapevo che il gioco sarebbe terminato il 23 maggio e io non posso andare oltre questa data perché ho seri problemi da risolvere. Era l’occasione della vita anche perché stavo affrontando questa sfida con mio fratello”. Subito dopo la romana è stata raggiunta anche da Edoardo Tavassi che ha riferito che era a conoscenza della scelta fatta dalla sorella.

“So i motivi che hanno spinto Guendalina ad abbandonare e la comprendo.

Se non ci fosse stato un problema serio sarebbe rimasta fino a Capodanno” – ha aggiunto il 37enne che non ha trattenuto le lacrime. Una decisione che arriva nel giorno in cui l’ex marito, accusato di maltrattamenti da Guendalina Tavassi, è stato scarcerato. “Adesso lui è a casa e per noi conta questo” – ha affermato la sorella di Umberto D’Aponte.