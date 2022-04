Roger Balduino è un concorrente della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi. Di professione modello, all'interno del reality show fa molto parlare di sé per la storia d'amore con la naufraga Estefania Bernal. Secondo Vladimir Luxuria, Jeremias Rodriguez sarebbe geloso del rapporto tra Roger ed Estefania.

Nome e cognome: Roger Balduino

Luogo di nascita: Erechim (Brasile)

Data di nascita: 28 dicembre 1992

Età: 29 anni

Peso: 85 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 87 centimetri

Professione: modello

Segno zodiacale: Capricorno

Curiosità: ha un fratello più piccolo, a cui è molto legato

Roger Balduino debutta nel mondo della moda in giovane età.

Grazie alla sua bellezza diventa tra i modelli più richiesti a livello mondiale per le campagne pubblicitarie. Proprio per lavoro si trasferisce dal Brasile all'Italia, più precisamente nella capitale della moda: Milano.

È un volto molto conosciuto nel mondo della moda e grazie al suo fisico diventa il testimonial di molte linee di costumi da bagno, lavorando per diversi marchi di lusso come Dolce & Gabbana.

Nel 2022 arriva il suo primo progetto televisivo, infatti entra a far parte della sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi.

Il presunto flirt con Naomi Campbell: Roger Balduino è un volto molto conosciuto nel mondo della moda e si vocifera che in passato abbia avuto un flirt con una top model icona degli anni Novanta, ovvero Naomi Campbell.

La liaison con Estefania Bernal: prima dell'ingresso a L'Isola dei Famosi, Roger Balduino si è professato single, ma questo status non è durato a lungo. Infatti, durante la sua esperienza nel reality show conosce Estefania Bernal. Tra i due scocca la scintilla e la coppia suggella il loro amore baciandosi in diretta in prima serata.

Roger Balduino ha un profilo Instagram seguito da poco più di 10.000 follower.

Nella gallery condivide maggiormente ciò che riguarda le sue esperienze professionali.

Roger Balduino entra a L'Isola dei Famosi durante la prima puntata del 21 marzo 2022. Il percorso non si rivela facile, in quanto il modello non riesce ad accedere subito alla spiaggia ufficiale del reality: Playa Accoppiada.

Per lui c'è in palio una seconda chance: permanere a Playa Sgamada e sperare di riuscire a entrare in gioco in coppia con qualcuno.

Questa occasione gli viene data da Ilona Staller, che lo sceglie come compagno di gioco per Playa Accopiada. All'interno del gioco Jeremias Rodriguez sembra avercela un po' con Roger: alcuni, tra cui Vladimir Luxuria, ipotizzano che possa essere geloso del rapporto di Roger con Estefania Bernal.

Roger Balduino è appassionato di calcio e tifa per la squadra brasiliana del Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense. Ama tantissimo la musica e il suo artista preferito è Lil Wayne.

Estefania Bernal, all'interno de l'isola, è contesa tra Roger Balduino ed Edoardo Tavassi. Le speranze per quest'ultimo di un possibile flirt, però, si affievoliscono velocemente. Infatti in prima serata viene mostrato un bacio scambiato tra Estefania e Roger. Per confermare l'attrazione reciproca, Roger bacia Estefania in diretta anche nella Palapa.