Sabato 14 maggio Lulù Selassié è tornata in televisione. Ad una settimana di distanza dall'intervista che ha rilasciato Manuel a Verissimo, la principessina ha accettato l'invito di Silvia Toffanin per dare la propria versione sulla rottura. La ragazza ha pianto molto e non ha nascosto di essere ancora innamorata di Bortuzzo. Secondo la giovane, c'è possibilità che l'ormai ex fidanzato ci ripensi e torni da lei: se così non dovesse essere, la finalista del GF Vip ha augurato il meglio alla persona che ama.

La commozione di Lulù su Canale 5

Sono passate circa tre settimane da quando Manuel Bortuzzo ha ufficializzato la fine della storia d'amore con Lulù: era lo scorso 25 aprile quando sul web cominciava a circolare un comunicato stampa che annunciava la rottura tra i due protagonisti del Grande Fratello Vip 6.

Sette giorni fa, poi, il nuotatore ha rilasciato la prima intervista tv dopo l'addio alla principessina: il giovane ha scelto Verissimo per spiegare una volta per tutte i motivi che l'hanno spinto ad interrompere la relazione con Selassié.

Oggi, sabato 14 maggio, è toccato alla finalista del reality-show tornare davanti alle telecamere per dare la propria versione dei fatti di una storia che non smette di essere sulla bocca di tutti.

Silvia Toffanin ha accolto in studio una Lulù già commossa e le ha chiesto di parlare del perché secondo lei Manuel l'ha lasciata da un momento all'altro e senza preavviso.

Le parole di Lulù sulla famiglia Bortuzzo

Sin dall'inizio dell'intervista che ha rilasciato a Verissimo, Lulù si è commossa, ma è stato quando la conduttrice le ha chiesto di parlare del suo stato d'animo attuale che la giovane non ha più trattenuto le lacrime.

"Sono triste, penso tutto il giorno a Manuel", ha risposto la ragazza piangendo.

La versione che Selassié ha dato della rottura, cozza con quella fornita da Bortuzzo una settimana fa sempre a Silvia Toffanin.

La principessina etiope ha confermato di aver saputo di essere tornata single leggendo un comunicato stampa e che, tranne qualche piccola discussione su futili motivi, le cose tra lei e il nuotatore andavano benissimo fino a quel momento.

"Stavamo bene, mi mandava messaggi bellissimi e due giorni prima eravamo in un albergo a festeggiare una cosa importante per noi", ha raccontato la finalista del GF Vip su Canale 5.

Lulù non ha nascosto il grande amore che prova ancora oggi per Manuel, anzi ha detto che spera in un suo ripensamento perché è certa che tra loro ci sia qualcosa di troppo forte per poter essere buttato via per piccole incomprensioni: "Spero torni indietro".

Nessun commento di Lulù al riavvicinamento di Manuel a Federica Pizzi

"Spero di rivederlo, di poterci parlare. Lui rimarrà sempre l'amore della mia vita, per questo voglio che sia felice, con o senza di me", ha aggiunto Lulù nel commosso sfogo che è stato mandato in onda oggi pomeriggio su Canale 5.

Quando Silvia Toffanin le ha chiesto se è vero che la famiglia di Manuel non l'avrebbe mai accettata, la ragazza ha risposto con educazione e senza attaccare nessuno. Selassié ha lasciato intendere che alcuni parenti dell'ex fidanzato non l'avrebbero mai vista di buon occhio, ma non ha fatto né nomi né esempi concreti.

La presentatrice di Verissimo non ha posto alla principessina una domanda che molti fan le avrebbero fatto: cosa ne pensa del Gossip che vorrebbe Manuel di nuovo vicino alla ex Federica Pizzi.

I due sono stati fotografati insieme più volte dopo l'annuncio della rottura con la finalista del GF Vip (l'ultima in occasione della messa in onda del film "Rinascere" sulla storia di Bortuzzo), ma Lulù non si è ancora espressa a riguardo.