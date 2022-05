Tante novità accadranno nel corso delle puntate di Beautiful in programma dal 16 al 22 maggio su Rai 1. Le trame della soap opera rivelano che Finn chiederà in sposa Steffy Forrester. Hope Logan, invece, perdonerà Liam Spencer nonostante il dolore del tradimento.

Beautiful, puntate 16-22 maggio: Finn chiede a Steffy di diventare sua moglie

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 16 a domenica 22 maggio in televisione rivelano che Wyatt cercherà di tranquillizzare Liam, preoccupato in quanto teme di aver perso per sempre moglie e figlia.

Il giovane, infatti, sarà all'oscuro che il padre del bambino che attende Steffy è in realtà Finn. A tal proposito, quest'ultimo metterà al corrente la figlia di Ridge, tanto da chiederle di diventare sua moglie. Il dottore, infatti, informerà la fidanzata che è incinta di lui. Per questo motivo, Forrester jr accetterà di sposarlo per poi chiedergli spiegazioni di quanto accaduto. La stilista apparirà molto in ansia in quanto teme che in tutto questo ci sia lo zampino del fratello. Tuttavia, Finn la tranquillizzerà in questo senso.

Ridge e Brooke avranno un confronto su Steffy, intenzionata a trasferirsi a Parigi. Il figlio di Eric apparirà amareggiato per allontanamento della figlia. Alla fine, Thomas interromperà il confronto, raccontando loro cos'è successo.

Brooke e Ridge scoprono che Vinny ha falsificato il test del DNA

Nelle puntate 16-22 maggio di Beautiful, Hope con estrema delicatezza confesserà a Liam che il bambino che attende Steffy è di Finn, in quanto teme che ci possa rimanere male. Spencer, a questo punto, apparirà sconvolto da tale rivelazione mentre Thomas fornirà ulteriori dettagli a Brooke e Ridge.

Il ragazzo, infatti, li racconterà che Vinny ha falsificato il test del DNA di Steffy.

Nel frattempo, Finn e la fidanzata saranno contentissimi di aver scoperto la verità sul loro bambino. Hope, invece, chiederà a Liam cosa prova a sapere che presto non diventerà padre. A tal proposito, Logan non sembrerà ancora pronta a perdonare il marito, in capace di dimenticare la notte di passione che ha passato con l'ex moglie.

Hope concede una seconda possibilità a Liam

Thomas, intanto, fingerà di essere ancora interessato a Hope solo per fare un dispetto a Brooke. A tal proposito, le nozze tra Logan jr e Liam attraverseranno una grave crisi. Per questo motivo, Bill consiglierà a suo figlio di cercare un modo per rientrare nelle grazie di sua moglie. Anche Brooke farà la stessa cosa con la figlia, invitandola a salvare il suo rapporto. Alla fine, i genitori di Beth avranno un acceso confronto, dove Hope apparirà molto addolorata, tanto da essere impossibilità a togliersi dalla testa il tradimento subito. Nonostante questo, la ragazza concederà una seconda possibilità al marito.