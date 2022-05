La quarta stagione di Stranger Things sarà disponibile su Netflix in due tranche: il primo blocco dal 27 maggio, mentre il secondo dal 1° luglio. Nel quarto capitolo della Serie TV targata Netflix i telespettatori assisteranno a un salto temporale di sei mesi rispetto alla terza stagione. Durante tale lasso di tempo, Undici (Millie Bobbie Brown), Jonathan (Charlie Heaton), Will (Noah Schnapp) e sua mamma Joyce (Winona Ryder) si sono trasferiti in California. Mike (Finn Wolfhard) si appresterà a raggiungere i suoi amici in occasione delle vacanze di primavera, mentre Hopper (David Harbour) cercherà di mettere al corrente la fidanzata che è ancora vivo.

Ad Hawkins, in ultimo, una nuova minaccia, legata a un omicidio passato, incomberà dal Sottosopra.

Come si è conclusa la terza stagione di Stranger Things

La battaglia di Starcourt, nel corso della terza stagione, aveva portato distruzione e terrore a Hawkins, coi mass media che non parlavano d'altro pur non conoscendo realmente cosa fosse successo. Le conseguenze di tale conflitto tra il mondo reale e il Sottosopra, condito dall'arresto del sindaco di Hawkins, avevano fatto optare Joyce a portare i suoi due figli e Undici in California. Prima della partenza, però, quest'ultima aveva letto la commovente lettera che le aveva lasciato Hopper, nel frattempo Will aveva deciso di lasciare a Erica la sua collezione di manuali Dungeons and Dragons.

Mike e Undici, inoltre, si erano detti reciprocamente di amarsi e si erano dati appuntamento per il giorno del Ringraziamento.

Anticipazioni di Stranger Things 4

Le trame della quarta stagione di Stranger Things anticipano che Mike coglierà l'occasione delle vacanze primaverili per far visita in California ai suoi amici Will e Jonathan, nonché alla fidanzata Undici.

Wheeler, però, si renderà ben presto conto che le cose stanno in maniera diversa rispetto a quanto credeva.

Ad Hawkins, nel mentre, un orribile omicidio del passato, per il quale Victor Creel (Robert Englund) è stato rinchiuso in una clinica psichiatrica, darà il via a una nuova minaccia che giungerà dal Sottosopra. I quattro amici, complici le qualità sovrannaturali di Jane, saranno chiamati a contrastare tale minaccia.

Dalla Russia, in ultimo, Hopper cercherà di far presente a Joyce di essere ancora in vita.

La prossima stagione della serie tv fantasy sarà composta da nove episodi e i titoli sono i seguenti: "Hellfire Club", "La Maledizione di Vecna", "Il mostro e la supereroina", "Caro Billy", "Il progetto Nina", "Il tuffo", "Il massacro al laboratorio di Hawkins", "Papà" e infine "Il piano",