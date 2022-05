Un rapporto tumultuoso fin dalle prime battute dell’esperienza a Uomini e Donne. Fabio Nova è entrato a far parte da poco del parterre maschile del people show di Canale 5 e quando è stato chiamato per la prima volta al centro dello studio si è reso protagonista di un rovente botta e risposta con Tina Cipollari. Quest’ultima lo aveva criticato per alcune esternazioni su un’ex fidanzata: “Sei un povero illuso e sei venuto qui a giocarti l’ultima carta. Non mi sembri un grande uomo”, aveva replicato l’opinionista provocando la piccata reazione del fotografo che aveva puntato l’indice sull’aspetto estetico della viterbese.

Tra i due sono volate parole grosse, con Tina che ha sollevato dubbi anche sulla carriera professionale del milanese.

Nel corso della puntata del 25 maggio del dating show di Canale 5 Fabio Nova ha deciso di fare un passo indietro chiedendo scusa all’opinionista che, però, era assente in studio. “Ho offeso pesantemente una madre di tre figli, facendo la figura del cioccolataio”, ha spiegato il fotografo.

'Ho mancato di rispetto a una madre di tre figli'

Sfilata nel segno della seduzione per i cavalieri di Uomini e Donne in occasione della puntata del 25 maggio. Dopo le esibizioni di Armando Incarnato, di Biagio Di Mario e di Riccardo Guarnieri, è toccato a Fabio Nova presentarsi in passerella dopo gli infuocati faccia a faccia con Tina Cipollari, che era assente in studio.

“Penso che tante volte arrivi all’anima un silenzio accompagnato dalla melodia. La musica è l’arte regina ed è il mezzo più diretto per tracciare un piccolo solco nell’anima dell’altra persona", ha riferito il milanese nella clip introduttiva facendo riferimento al tema della seduzione.

Al centro della pedana era posizionata una pianola come richiesto dal fotografo che ha cambiato idea una volta giunto in passerella.

“Penso che per sedurre una donna più che strimpellare due note bisogna imparare a chiedere scusa. Mi sono già fatto vedere troppo”, ha affermato Fabio che ha aggiunto che non aveva l’animo giusto per suonare. “Verrebbe fuori qualcosa da organetto, meglio lasciar perdere”.

Fabio si scusa ma Tina Cipollari non è in trasmissione

La decisione di Fabio Nova ha sorpreso Gianni Sperti che ha chiesto spiegazioni al cavaliere di Uomini e donne. “Volevo suonare ma poi ho pensato che per sedurre una donna più che suonarle qualcosa è meglio imparare a chiedere scusa”, ha riferito il fotografo che ha precisato che il suo gesto era rivolto ai telespettatori e, soprattutto, a Tina Cipollari per le offese che le aveva rivolto nella precedenti puntate. L’ex ballerino gli ha fatto notare che l’opinionista era assente ma Maria De Filippi ha aggiunto che avrebbero mostrato il suo gesto alla viterbese.

“Non era previsto, l’ho deciso in questo momento”, ha sottolineato Nova. “É una donna che ha tre figli ed ha fatto qualcosa di grandioso nella vita. Mancandole di rispetto ho fatto la figura del cioccolataio. Le chiedo scusa”, ha ribadito il milanese ricevendo l’applauso del pubblico e del parterre del people show di Canale 5.