Rossella è al centro dell'attenzione nelle nuove puntate di Un posto al sole, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:45 e in streaming su RaiPlay, dove gli episodi possono essere rivisti anche in modalità on demand. Le anticipazioni di martedì 24 maggio 2022 partono dalle importanti conseguenze che avrà la confessione di Riccardo sullo stato d'animo di Rossella. Arriva il momento dell'atteso confronto tra Ross e Virginia, due donne molto diverse, ma che ambiscono all'amore dello stesso uomo. Nel frattempo Niko riceverà una proposta inaspettata da Micaela che lo farà infuriare.

Di seguito gli spoiler Upas a riguardo.

Un Posto al sole puntata 5952 martedì 24 maggio 2022

Rossella ha deciso di perdonare Riccardo baciandolo con passione dopo essersi sentita dire che Virginia fa parte del suo passato: ''È te che voglio, sei tu la donna che amo'', parole che ora sembrano distanti anni luce. Dopo aver fatto l'amore con lei, Riccardo non ha voluto mentire ancora e così ha confidato a Ross di aver ceduto alla passione con l'ex moglie, spiazzandola.

Le anticipazioni della nuova puntata di Un Posto al sole di martedì vedranno l'atteso ma inevitabile scontro tra Rossella e Virginia, al settimo cielo per quanto accaduto con l'ex marito. Ross agirà d'impulso, senza pensare alle conseguenze della sua sfuriata.

Nel frattempo lo stesso Riccardo vorrà avere un confronto con Ross a ogni costo, anche se verrà allontanato con insistenza.

Rossella nei guai con Ornella

Secondo le nuove trame di Un Posto al sole, Rossella verrà spinta dalla rabbia e affronterà Virginia, che non aspettava altro per metterla in difficoltà anche nella sfera professionale, oltre che privata.

L'acceso diverbio verrà visto da Ornella, che sarà costretta a intervenire rimproverando una sconvolta Rossella. Purtroppo gli ultimi eventi incideranno in maniera pesante sul benessere psicofisico di Ross, che non avrà più la lucidità sufficiente per poter concentrarsi sul lavoro.

Niko in crisi per Jimmy, spoiler Upas

Guai in arrivo anche per Niko, già in difficoltà per la linea molto diversa di pensiero con Alberto.

A turbarlo sarà la richiesta di Micaela e Manuela di portare con loro Jimmy in vacanza, ovviamente senza la sua presenza.

Intanto Mariella e Guido continueranno le loro indagini sul dottor Sarti e il presunto flirt con l'affascinante infermiere. La bellezza di Siena darà modo ai coniugi Del Bue di distrarsi un po' e rilassarsi in questa parentesi vacanziera.

Attenzione anche a Lara, che non si farà intimidire da Roberto e sarà decisa a portare avanti la sua gravidanza. Martinelli diventerà mamma nonostante le tante difficoltà? Le indiscrezioni di Un Posto al sole non escludono che Lara possa perdere il bambino, ma i fan sperano che questa sia una possibilità remota.