L'attenzione nelle puntate di Un Posto al sole è sulla gravidanza di Lara, che ha scoperto di aspettare un bambino da Roberto. La bella Martinelli non credeva di poter rimanere incinta, tanto da non prendere alcuna precauzione. Invece, il destino le ha regalato una dolce sorpresa. Dopo essere stata male al bar Vulcano ha fatto una visita dalla dottoressa Bruni che, inaspettatamente, le ha comunicato la lieta notizia. Dopo un iniziale momento di smarrimento, Lara ha deciso di portare avanti la gravidanza, usandola anche per mettere con le spalle al muro Roberto.

Ma le cose potrebbero prendere una piega diversa nei prossimi episodi di Upas.

Upas: Lara è incinta e Roberto non vuole il bambino

Dopo poche ore, Lara ha comunicato a Roberto di essere incinta e non ha ottenuto ciò che sperava. Ferri, con una freddezza senza precedenti, non solo l'ha licenziata, ma le ha anche buttato sul tavolo un assegno per coprire le spese necessarie all'interruzione della gravidanza.

Come rendono noto le anticipazioni di Un Posto al sole, Lara porta avanti la sua gravidanza ma non senza problemi. Sappiamo che non è più giovanissima e che, fino a ora, era certa di non poter avere figli.

In tutta questa complicata situazione c'è anche Marina, la donna che Roberto ama. Dopo aver appreso la notizia, deciderà di anticipare la sua partenza per Londra prendendo il primo volo.

Questa decisione farà infuriare ancora di più Ferri, che se la prenderà con la povera Martinelli.

Un aiuto inaspettato per Lara

Nelle prossime puntate di Un Posto al sole, Lara verrà aiutata a diventare mamma da una persona che mai si sarebbe aspettata, di chi si tratta?

Roberto non tornerà assolutamente indietro, continuando a tenere il più lontano possibile Lara, la donna che gli sta rovinando la vita.

Nemmeno Filippo e Serena riusciranno ad ammorbidire la sua posizione.

Intanto, Marina sarà a Londra per la festa di compleanno di Alice, ma non si esclude che possa decidere di non tornare a Napoli per un bel po'.

Lara perde il bambino? Gli spoiler Upas

Ci potrebbe essere un finale molto triste per questa vicenda. Lara sa che la sua gravidanza è a rischio, vista l'età e i suoi problemi che fino a ora le hanno impedito di rimanere incinta.

Non dimentichiamo poi tutto lo stress al quale è sottoposta, causato in primis proprio da Roberto, spietato e freddo come il ghiaccio. Lara potrebbe perdere il bambino e se ciò avvenisse, per lei sarebbe un dramma, dato che è al settimo cielo al solo pensiero di diventare madre.

Ben diversa immaginiamo la reazione di Roberto, che si toglierebbe un peso non di poco conto levandosi ogni responsabilità. Non resta che vedere cosa succederà nelle prossime puntate della soap.