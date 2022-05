Continua l'appuntamento con Un Posto al sole in onda su Rai 3 alle 20:50 circa e su RaiPlay in streaming, dove possono essere rivisti gli episodi in replica. Le anticipazioni si concentrano su Lara, che sta vivendo un momento molto difficile. Decisa a tenere il bambino che aspetta da Riccardo, non ha intenzione di cedere e sta continuando per la sua strada, nonostante le umiliazioni di Ferri, che non ne vuole sapere di lei e nemmeno del bimbo che porta in grembo. Filippo e Serena hanno condannato l'atteggiamento di Roberto che, per il suo egoismo, ha fatto molti errori nella sua vita, non ultimo quello di non aver accettato Tommaso, morto tragicamente senza aver conosciuto l'affetto di una famiglia.

Nel frattempo, lo stato d'animo di Rossella non migliora, dopo tutti gli ultimi avvenimenti che l'hanno vista protagonista. Il tradimento di Riccardo l'ha distrutta, mentre il finto teatrino messo in piedi da Silvia e Michele per aiutarla non ha fatto altro che farla infuriare ancora di più. Che cosa succederà nella nuova puntata?

Un Posto al sole puntata 5957 martedì 31 maggio 2022

Non accenna a migliorare l'umore di Rossella, che ha avuto dei giorni davvero difficili. Non solo ha scoperto che Riccardo l'ha tradita con Virginia ma, a causa della distrazione, ha rischiato di far morire un paziente. Ornella è molto preoccupata per lei, anche se Ross le ha promesso che un episodio del genere non accadrà mai più.

A farle perdere il controllo, anche la cena organizzata da Silvia e Michele che, come se nulla fosse, si sono proposti a lei in qualità di genitori pronti a sostenerla. Una messinscena che, anche se organizzata a fin di bene, proprio non le è piaciuta.

Rossella e Virginia faccia a faccia

Nella nuova puntata di Un Posto al sole in onda martedì, Virginia e Rossella si affronteranno per l'ennesima volta in ospedale, ma questa volta sarà diverso.

Riccardo, intanto, non smetterà di cercare il perdono di Ross.

Le due infatti, capiranno di essere molto più simili di quanto potessero immaginare. Chissà che non si appianino le loro divergenze in maniera inaspettata e che Ross trovi un po' di pace.

Roberto spiazza Lara, spoiler Upas

Continuando con le anticipazioni di Un Posto al sole, vedremo Ferri fermare Lara prima che parta e lasci Napoli.

Roberto metterà subito le cose in chiaro con lei, ma la tenace Martinelli non si rassegnerà a perdere tutto, proprio ora che la proposta dell'uomo che ama l'ha colta all'improvviso.

Una bellissima e intensa esperienza sta per travolgere Bianca che, in una giornata particolare a scuola, fa amicizia con un ragazzino. Amicizia che ben presto si trasformerà nella prima cotta per la bimba.