Le nuove anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 16 al 20 maggio annunciano che tra i protagonisti ci saranno Bianca e la sua amica Gaia, che correranno un grave pericolo. Le due bambine, infatti, si confronteranno sulla web challenge e Gaia rischierà la vita per portare avanti un'altra sfida, ma tutto andrà per il meglio grazie all'intervento di Renato e Raffaele.

Michele andrà a scuola da Viola per parlare di criminalità

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 16 al 20 maggio rivelano che si tornerà a parlare della web challenge che nelle scorse settimane ha visto vittima Bianca.

Presto a scuola succederanno altre stranezze che faranno pensare che la vicenda non si sia affatto conclusa e tutto inizierà il giorno il cui Michele sarà ospite dell'istituto scolastico. Viola sarà molto impegnata sul tema della giustizia e per coinvolgere i suoi alunni inviterà il giornalista Saviani a partecipare a una lezione per sensibilizzare sul delicato argomento della criminalità.

Gaia sarà la prossima vittima delle web challenge: anticipazioni Un Posto al sole

Durante le puntate di Un Posto al sole dal 16 al 20 maggio l'intervento di Michele nella scuola di Viola non andrà a buon fine, perché sarà sabotato dall'allarme antincendio che scatterà impedendo al giornalista di fare il proprio lavoro.

Qualche giorno dopo Bianca inviterà Gaia a dormire da lei per portarsi avanti con la ricerca scolastica e in questa occasione Angela chiederà alle bambine se sappiano qualcosa in merito all'allarme scattato improvvisamente a scuola. Le risposte di Gaia faranno insospettire Bianca, che quando andrà via sua madre insisterà affinché la sua amica si confidi con lei e apprenderà che la web challenge ha un'altra vittima.

Bianca spiegherà a Gaia di aver interrotto le sfide e di non aver avuto conseguenze e quindi la inviterà a non avere paura.

Raffaele e Renato salveranno Gaia: anticipazioni settimana 16-20 maggio

A Un Posto al sole, nella settimana da 16 al 20 maggio, Gaia non riuscirà a stare tranquilla e riceverà un'altra sfida quando sarà a casa di Bianca.

Questa volta la bambina dovrà scattarsi un selfie estremo, a picco sul vuoto. Gaia non ci penserà due volte e si recherà sulla torretta di Palazzo Palladini con Bianca, ma qualcosa andrà storto e rischierà di scivolare. Saranno Raffaele e Renato i primi ad accorgersi della presenza delle bambine sulla torre e a evitare il peggio, ma una volta che saranno giù, Gaia non parlerà della sfida che l'ha spinta a salire. Bianca inizierà quindi a domandarsi se per il bene di tutti non sia arrivato il momento di parlare nonostante la promessa fatta alla sua amica.