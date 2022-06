Un nuovo dramma sarà al centro delle puntate estive di Beautiful in programma a fine giugno negli Usa. Gli spoiler della soap opera, ideata dai fratelli Bell annunciano che Li Finnegan morirà finendo con la sua auto nell'oceano, tamponata dalla diabolica Sheila Carter.

Beautiful spoiler: Sheila scopre che Finn è ancora vivo

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate attualmente in onda in America annunciano che Sheila commetterà un nuovo omicidio.

Tutto inizierà quando Li si procurerà un certificato di morte falso e fingerà di aver cremato il corpo di Finn, solamente per nasconderlo all'interno della sua abitazione e tentare di salvarlo da morte certa.

Nel frattempo, Sheila evaderà dall'istituto penitenziario, tanto da riuscire a rintracciare il nascondiglio della dottoressa per avere delle risposte sul funerale di suo figlio, a cui non ha potuto partecipare. In questo frangente, la criminale scoprirà che Finn è ancora vivo, sebbene in stato di coma. Non contenta, la Carter riterrà che Steffy Forrester sia l'unica responsabile delle cagionevoli condizioni in cui versa il giovane dottore.

Li compie un passo falso

Nelle puntate americane di Beautiful, Sheila apparirà furiosa con Li per averle nascosto la verità su suo figlio. A tal proposito, la criminale crederà di avere una seconda chance con Finn e di liberarsi in questo modo dall'accusa di omicidio.

Finn, intanto, riaprirà finalmente gli occhi mentre le sue madri stanno avendo una brutta discussione. In questo frangente, Sheila colpirà alla nuca Li per essere sicura di essere la prima a parlare con il figlio, che però riuscirà soltanto a nominare Steffy prima di ripiombare nel silenzio. In seguito, la criminale convincerà la dottoressa ad unire le forze per salvare il ragazzo.

Ma ecco, che Li sfrutterà questo espediente per fingere di dover recarsi in ospedale per recuperare dei farmaci salvavita, se non compiesse un passo falso. Una volta uscita all'esterno, la moglie di Jack chiamerà i soccorsi, tanto da essere sorpresa dalla Carter.

La criminale sperona l'auto di Li che precipita nell'oceano

Sheila cercherà di strangolare Li, che riuscirà a liberarsi dalla stretta mortale e scappare con l'auto.

Ma la criminale non si arrenderà tanto facilmente e per questo inizierà un inseguimento a folle velocità fino a far perdere il controllo dell'auto alla dottoressa. In questo modo, la moglie di Jack precipiterà nell'oceano a bordo della sua autovettura in fiamme. Una scena, che sarà osservata con soddisfazione dalla Carter, che così facendo si ritroverà ad occuparsi di Finn da sola.