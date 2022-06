Brave and Beautiful (titolo originale Cesur ve Guzel) continua la propria messa in onda su Canale 5 con i suoi appuntamenti pomeridiani. La soap proveniente dalla Turchia continua a regalare colpi di scena ai telespettatori. Durante le ultime puntate andate in onda, Suhan ha avuto un malore proprio quando era sul punto di sposare il suo amato Cesur.

Le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che sarà stato proprio il fratello di Adalet ad avvelenare la giovane Korludag. L'uomo si darà poi alla fuga, falsificando i suoi documenti e salendo su nave nel Mar Nero, che subirà poco dopo un incidente: Riza non verrà ritrovato e quindi sarà dichiarato morto.

Brave and Beautiful, spoiler Turchia: Riza dichiarato morto dal procuratore

Il Pubblico Ministero vorrà parlare con Cesur e Suhan, comunicando loro che Riza è deceduto dopo aver avuto un incidente in mare. A salvarsi la pelle dal tragico evento sarebbero state solo cinque delle persone presenti all'interno del mezzo, ma tra questi non c'è Riza. La notizia della morte Soyözlü renderà felici tutti i cittadini, che finalmente non dovranno più fare i conti con la malvagità dell'uomo. Sirin, intima amica di Suhan, e il marito si daranno alla pazza gioia una volta appresa la notizia.

L'unico a non festeggiare sembrerà essere proprio Cesur. Alemdaroğlu faticherà a credere che un delinquente come Riza, furbo e scaltro, possa essere morto per via di un tragico destino.

Nonostante tutti gli indizi portino alla conferma del decesso, Cesur deciderà di andare a fondo alla storia e di assecondare il suo sesto senso.

Anticipazioni Brave and Beautiful: Cesur interroga Hikmet

Cesur, in totale autonomia, si metterà in contatto con Hikmet, che per diverso tempo è stato il braccio destro di Riza durante le sue malefatte.

Lo scagnozzo di Riza confesserà di aver aiutato quest'ultimo nella falsificazione dei documenti per aiutarlo a fuggire. Hikmet spiegherà però che sicuramente Soyözlü è deceduto durante l'incidente in mare.

Alemdaroğlu otterrà anche un'altra confessione dall'uomo, il quale lo informerà che oltre al fratello di Adalet, avrà aiutato anche un certo Kaya a falsificare i suoi documenti.

Il caso vorrà che proprio Kaya sia uno dei sopravvissuti all'incidente, anche se è in stato di coma. Queste informazioni ricevute da Hikmet, faranno capire a Cesur che forse i suoi sospetti sono fondati e che colui che ha tentato di avvelenare Suhan sia ancora vivo. A questo punto, l'unico che potrebbe dare delle informazioni maggiori riguardo quanto accaduto è proprio Kaya.