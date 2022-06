In Beautiful le trame in onda nel corso delle prossime settimane, saranno incentrate sulla morte di Vinny. Liam sarà in preda ai sensi di colpa e confesserà di essere responsabile della sua morte per prima a Hope. Successivamente deciderà di costituirsi alla polizia, nonostante Bill sia contrario. Il magnate non riuscirà ad arrivare in tempo per evitare che Liam sia arrestato. Stessa sorte che subirà pure Bill, complice del figlio.

Liam confessa a Hope di aver ucciso Vinny: anticipazioni Beautiful

Le prossime puntate di Beautiful vedranno Liam sempre più preda dei sensi di colpa per la morte di Vinny.

Il giovane non avrà approvato le scelte di Bill che, invece di chiamare i soccorsi, avrà occultato le prove dell'incidente e avrà lasciato Vinny senza vita sul ciglio della strada. I sensi di colpa saranno talmente forti che Liam non riuscirà più a mantenere il segreto e confesserà tutto a Hope. Ovviamente sarà basita da quanto appena confessato e se la prenderà con Bill, reo di aver tentato di nascondere quanto successo. Anche Hope sarà però consapevole che se Liam si costituisse alla polizia, gli inquirenti potrebbe accusarlo di omicidio volontario, essendo a conoscenza dell'odio che nutriva per Vinny per via del test di paternità.

Liam si costituisce alla polizia, Bill non riesce a fermarlo

Dunque, la prima a sapere la verità sulla morte di Vinny sarà Hope, la quale cercherà comunque di dare sostegno a Liam. La giovane Logan accetterà ogni decisione che vorrà prendere il marito. Liam non riuscirà più a sostenere il senso di colpa e quindi deciderà che sia arrivato il momento di liberarsi di questo peso e andrà dritto alla polizia per costituirsi.

Bill intanto, verrà informato da Hope delle intenzioni del figlio e cercherà di evitare che Liam si autodenunci. Peccato che Spencer, quando arriverà in commissariato, scoprirà che sarà troppo tardi. Liam avrà già confessato di aver ucciso Vinny.

Liam e Bill vengono arrestati per l'omicidio di Vinny

In Beautiful le vicende si faranno ancora più intricate proprio nel momento della confessione di Liam.

Non sarà solo Liam a finire in carcere ma anche Bill verrà arrestato. Il magnate infatti, finirà in manette per il ruolo che avrà avuto in seguito all'incidente. In buona sostanza verrà accusato di complicità nel delitto. Padre e figlio finiranno in carcere ma, con il passare delle puntate, emergerà un'altra verità sulla morte di Vinny. Le anticipazioni sulle successive trame di Beautiful, rivelano infatti che la morte di Vinny non sarà stata causata dall'incidente. Nel corso delle prossime puntate quindi, i telespettatori di Canale 5, si ritroveranno alle prese con una nuova e intricata story line.