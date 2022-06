Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le trame attuali di Upas stanno dando notevole spazio al personaggio di Raffaele, divenuto vittima di vicende legata alla criminalità organizzata. A minacciare Giordano è stato Lello Valsano, un giovane boss, subentrato dopo l'arresto di Argento. Valsano ha intimidito Raffaele per sapere chi sia l'informatore che ha tradito il boss. Dunque, essendo stato Tregara a passare le informazioni a Nicotera, consentendo l'arresto di Argento, in questa storyline potrebbe avere un ruolo centrale anche Clara.

La ragazza, difatti, è la figlia naturale di Mariano Tregara.

Upas: Raffaele minacciato da Valsano

Già da qualche tempo l'attore Patrizio Rispo, volto di Raffaele Giordano, aveva preannunciato che il suo personaggio sarebbe stato al centro di una storyline drammatica. A quanto pare quel momento è arrivato, difatti il portiere di Palazzo Palladini sta vivendo dei momenti davvero difficili. Da sottolineare che Raffaele, pur essendo un personaggio allegro e positivo, ha un passato doloroso, in cui la camorra gli ha tolto tanto. Rita, la sua prima moglie, testimone di un omicidio camorristico, ha pagato con la sua stessa vita il desiderio di giustizia. Nel corso delle puntate attuali, per Giordano è come se la storia si stesse ripetendo, dato che Lello Valsano lo ricatta, usandolo come esca per arrivare a Nicotera.

Raffaele è sempre stato un uomo onesto e, mai tradirebbe suo genero, frugando nel suo computer per scoprire informazioni. Tuttavia, la posta in gioco è troppo alta: Valsano minaccia di fare del male ai suoi cari.

Upas: Curcio potrebbe avere un ruolo centrale nelle vicende di Giordano

Le attuali trame di Upas stanno affrontando problemi legati alla criminalità organizzata, focalizzandosi su Raffaele.

Tuttavia, occorre sottolineare un elemento importante: Clara è figlia di Tregara. Quest'ultimo risulta essere il pentito che ha passato le informazioni a Nicotera per consentire l'arresto di Argento. La giovane Curcio, però, stima molto Raffaele, e forse vede più una figura paterna in lui, piuttosto che in Tregara. La ragazza, pur essendo estranea ai fatti di camorra, potrebbe ugualmente trovarsi coinvolta in questa spinosa vicenda.

Clara, difatti, potrebbe venire a sapere che Giordano è ricattato da Valsano per sapere chi ha tradito Argento. Al contempo, però, Nicotera potrebbe dire alla ragazza che suo padre vuole vederla. Dunque, se Clara dovesse avere un colloquio con suo padre, potrebbe apprendere con molta facilità che quest'ultimo è l'informatore di Eugenio. A questo punto la giovane Curcio metterebbe insieme i pezzi, comprendendo che la risposta alla salvezza di Raffaele è proprio suo padre. Nel corso delle prossime puntate di Upas, Clara potrebbe anche decidere di tradirlo pur di aiutare una persona a lei molto cara.