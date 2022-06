Cambio programmazione per la soap Brave and Beautiful durante il mese di giugno. L'appuntamento quotidiano con la serie che narra le vicende della coppia composta da Cesur e Suhan subirà delle nuove modifiche.

In questi giorni, infatti, gli spettatori hanno potuto seguire degli episodi extra-large della soap ma la situazione cambierà a partire dal 13 giugno, quando ci sarà l'ennesima variazione e le puntate inedite subiranno degli accorciamenti.

Nuovo cambio programmazione per la soap Brave and Beautiful su Canale 5

Nel dettaglio, l'attuale programmazione di Brave & Beautiful su Canale 5 prevede la messa in onda di episodi della durata di circa un'ora e mezza.

La soap comincia alle ore 16 e va avanti fino alle 17:25 circa, quando poi la linea passa a Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso.

La situazione, però, cambierà dal prossimo 13 giugno, quando ci saranno delle modifiche alla programmazione estiva della rete ammiraglia Mediaset.

A partire da lunedì 13 giugno, infatti, l'appuntamento quotidiano con Pomeriggio 5 sarà sospeso dal palinsesto di Canale 5.

Stop estivo per Pomeriggio 5, la soap con Cesur e Suhan si accorcia

Il talk show, come ogni anno, andrà in pausa per il consueto stop estivo che andrà avanti fino a metà settembre, quando poi Barbara d'Urso tornerà in onda quotidianamente con il suo talk show.

Con la chiusura estiva di Pomeriggio 5, la programmazione subirà uno scossone e farne le spese saranno proprio le puntate della soap turca con Cesur e Suhan.

Dal prossimo 13 giugno, infatti, Brave and Beautiful subirà una drastica riduzione nella durata di messa in onda e gli episodi inediti saranno accorciati di parecchio rispetto al minutaggio attuale.

In particolar modo, la messa in onda della soap turca è confermata sempre per le ore 16, subito dopo l'appuntamento con Un altro domani, la nuova serie spagnola che terrà accesa la programmazione estiva Mediaset fino al ritorno di Uomini e donne, a partire da metà settembre.

Puntate ridotte per Brave & Beautiful: cambio programmazione Mediaset giugno

Cesur e Suhan, però, terranno compagnia gli spettatori solo dalle 16 alle ore 16:30 circa, con episodi che non andranno oltre la durata complessiva di 30 minuti.

Un cambio programmazione dettato dal fatto che nello slot orario successivo, Mediaset dovrebbe lasciare spazio alla messa in onda di nuovi telefilm oppure dei classici film sentimentali che ogni estate popolano il palinsesto estivo.

In questo modo, però, verrà dilatata la messa in onda di Brave and Beautiful che si avvia verso il gran finale di sempre.