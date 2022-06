Le puntate finali di Brave and Beautiful vedranno la morte di altri due personaggi. Una scia di sangue infinita che vedrà appunto lo psicopatico Riza perdere la vita. Non sarà il solo, visto che insieme a lui morirà anche Tashin. Quest'ultimo si immolerà per liberare una volta per tutte Suhan e Cesur dalla sete di vendetta di Riza, facendosi esplodere insieme a lui.

Tashin e Cesur vogliono uccidere Riza: spoiler Brave and Beautiful

Ancora colpi di scena per i telespettatori di Brave and Beautiful. Nelle puntate in onda fino al 30 giugno e che concluderanno questa seconda stagione, altri due personaggi perderanno la vita.

Si tratta di Riza e Tashin. Prima di arrivare a questo momento, il pubblico di Canale 5, assisterà alla liberazione di Suhan, rapita proprio da, Riza. Durante questa fase peto, la donna verrà detta dal un volo di pistola alla testa. Suhan verrà iperata d'urgenza ma finirà in coma. Riza invece, verrà arrestato e il giudice, a sorpresa, gli concederà di trascorrere la pena presso una clinica psichiatrica. Tashin e Cesur si alleeranno per vendicarsi dello psicopatico, visto che vorranno ucciderlo con le loro stesse mani. Per questo organizzeranno una trappola e lo faranno fuggire dall'ospedale.

Tashin si fa esplodere insieme a Riza: i due muoiono sotto gli occhi di Cesur

Riza, all'oscuro della trappola, raggiungerà una imbarcazione con la quale vorrà lasciare la Turchia.

Solo quando sarà in alto mare, scoprirà che a bordo ci saranno Tashin e Cesur. Quest'ultimo impugnerà una pistola e sarà pronto ad uccidere Riza. Proprio in questo frangente, un uomo di Tashin immobilizzerà Cesur con un taser e lo porterà lontano dall'imbarcazione. Tashin infatti, vorrà rimanere da solo con Riza. Vorrà essere Korludag a porre fine alla vita dello psicopatico che tanto male ha fatto alla sua famiglia.

Oltre ad aver ucciso Adalet infatti, Riza avrà assassinato a sangue freddo pure Korhan e avrà mandato in coma Suhan. Proprio mentre Cesur starà raggiungendo la terraferma, vedrà l'imbarcazione esplodere. Tashin e Riza, che erano a bordo, moriranno.

Tashin si immola per porre fine alla vendetta di Riza

Nelle puntate finali di Brave and Beautiful, si capirà come Tashin si sia immolato per porre fine alla sanguinosa vendetta del 'cognato'.

Solo dopo l'esplosione, Cesur troverà una lettera d'addio lasciata proprio da Korludag, con la quale l'uomo gli chiederà di prendersi cura di Suhan e del bambino. Prima di immolarsi, Tashin avrà modo di chiedere perdono anche a Mihriban per tutto il male fattole in passato. Insomma, un finale ricco di colpi di scena e che vedranno pure Suhan uscire dal coma dopo ben quattro mesi.