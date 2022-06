Nicolas Vaporidis pare essere il favorito per la vittoria finale dell'Isola dei Famosi 2022. Secondo i sondaggi e i principali siti di scommesse, sarebbe proprio lui il concorrente con più probabilità di aggiudicarsi il montepremi nella finale di questo lunedì 27 giugno. Nulla è ancora detto, visto che l'attore dovrà battere la concorrenza di un'altra naufraga piuttosto quotata come Carmen Di Pietro.

Nicolas Vaporidis è il favorito per la vittoria finale all'Isola dei famosi

Tra poche ore andrà in onda la finale dell'Isola dei Famosi 2022, dove si decreterà il vincitore assoluto di questa edizione.

In testa ai sondaggi vi è Nicolas Vaporidis. Secondo molti sarà proprio l'attore romano a vincere il montepremi finale.

Le quote dei bookmakers - aggiornate al 26 giugno - non lascerebbero dubbi. Sisal, Snai e Planet Win, le principali società di scommesse, danno Vaporidis a 1.30. Dietro all'attore ci sarebbe, Carmen Di Pietro, quotata a 3.50 da Snai e a 3.75 da Sisal. Molto lontani sono invece gli altri quattro finalisti, ovvero Mercedesz Henger, Nick Luciani, Luca Daffré e Marualaura De Vitis. Per loro non sembrano esserci molte chance.

Chi è Nicolas Vaporidis: l'attore romano 40enne ha origini greche

Nicolas Vaporidis, all'inizio dell'Isola dei Famosi, ha dovuto superare numerosi televoti.

Il pubblico lo ha sempre premiato, salvandolo e pian piano si è fatto conoscere ed apprezzare dagli altri naufraghi. In particolare ha avuto un bel rapporto di amicizia nato con Eduardo Tavassi ma anche con Carmen Di Pietro.

Vaporidis è nato a Roma nel 1981 da padre greco e madre romana, Nicolas ha ottenuto la maturità classica nel 2000.

Poi, per inseguire il suo sogno nel mondo dello spettacolo, si è trasferito a Londra, dove ha seguito vari corsi di recitazione. Tornato in Italia, ha iniziato a recitare in vari spettacoli teatrali. Nel 2002 ha debuttato nel suo primo film, ma è nel 2006 che è diventato noto grazie a Notte prima degli esami.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Nicolas Vaporidis diversi anni fa aveva avuto una relazione con la collega Cristiana Capotondi.

Successivamente si è sposato con la collega Giorgia Surina, dalla quale ha divorziato. Entrato all'Isola dei famosi dichiarando di essere single, nel corso del reality, si è scoperto che l'attore sarebbe di nuovo fidanzato.

Tavassi e Vaporidis: un'amicizia nata all'Isola dei famosi 2022

L'allungamento del reality di oltre un mese ha cambiato le carte in tavola. Alcuni naufraghi come Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni hanno scelto di tornare a casa. Poi, nelle ultime settimane, una serie di infortuni, come quello occorso a Edoardo Tavassi che lo ha costretto ad abbandonare l'Isola dei famosi ad un passo dalla finale.

Anche Nicolas Vaporidis, pur contento di essere arrivato fino in fondo, ha detto di sentire la mancanza dell'amico Edoardo.

I due, nel corso di questi mesi, hanno stretto una profonda e sincera amicizia e l'abbandono di Tavassi, é stato un brutto colpo per Nicolas, che già si immaginava di arrivare in finale con il suo amico.