Gaia Bavaro è presente nel cast de Il Paradiso delle Signore 7. A tal proposito, nella giornata di martedì 31 maggio, l'attrice di Gemma Zanatta ha condiviso con i suoi follower sui social un video, in cui annunciava il suo ritorno nella fiction di Rai 1, dichiarando di avere poco tempo per la vita sociale e di dedicarsi, pertanto, al lavoro. Anche Massimo Poggio, che interpreta il ruolo di Ezio Colombo è tornato sul set. Grace Ambrose sta studiando i copioni di Stefania, mentre resta un mistero il ritorno di Lara Komar, nei panni di Gloria Moreau.

La capo commessa del negozio di moda diretto da Vittorio Conti, nell'ultimo episodio della sesta stagione, era andata a costituirsi.

Il Paradiso delle signore 7, Gemma Zanatta c'è: le parole di Gaia Bavaro

La sesta stagione de Il Paradiso delle signore è terminata venerdì 29 aprile e c'è grande attesa per scoprire come proseguiranno le vicende della famiglia Colombo. In particolar modo, nell'ultimo episodio della fiction di Rai 1, andato in onda sul piccolo schermo, Gemma Zanatta non era riuscita a riconquistare il suo ex fidanzato, perché Marco Di Sant'Erasmo si era innamorato della sua sorellastra. Cosa accadrà nelle nuove puntate, che andranno in onda dopo la pausa estiva? Al momento, è presto per sapere cosa sia accaduto nell'estate del 1963 alla figlia di Veronica e se sia riuscita a voltare pagina, dopo la delusione amorosa.

Se la relazione fra il nipote di Adelaide e la figlia di Gloria dovesse proseguire, è ipotizzabile che Gemma possa trovare un nuovo fidanzato e che le sue vicende si intreccino con qualche altro protagonista della fiction.

Il Paradiso delle signore 7: Ezio Colombo è presente nelle nuove puntate

Anche Massimo Poggio è stato confermato nel cast della settima stagione de Il Paradiso delle signore.

L'attore, che veste i panni di Ezio, è tornato sul set della fiction pomeridiana di Rai 1 nella giornata di martedì 31 maggio. L'interprete del papà di Stefania ha condiviso con i suoi follower una fotografia del backstage della soap opera, mentre si stava facendo pettinare, prima di andare in scena. Cosa accadrà al signor Colombo?

Una volta scoperta l'identità di Gloria, Ezio dovrà lasciare Veronica, perché sposato ancora legalmente con la capo commessa? Zanatta si farà da parte? Se la relazione fra la mamma di Gemma e il papà di Stefania dovesse interrompersi, le due donne saranno costrette a trovare un'altra sistemazione? Al momento, infatti, la famiglia allargata abita nella casa di Colombo.

Il Paradiso delle signore 7: Stefania ci sarà, dubbi su Gloria Moreau

Anche Grace Ambrose sarà presente nelle puntate de Il Paradiso delle signore, che andranno in onda sul piccolo schermo dopo la pausa estiva. L'attrice di Stefania Colombo, infatti, negli ultimi giorni, ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram, mentre era sdraiata, con accanto molti copioni da studiare.

Sembrerebbe, pertanto, che per la sorellastra di Gemma si preannunci una settima stagione ricca di scene da girare. Cosa accadrà alla giornalista? La sua storia d'amore con Marco Di Sant'Erasmo proseguirà? C'è grande attesa anche per scoprire come evolverà il rapporto fra Stefania e Gemma che da amiche sono diventate acerrime nemiche, a causa dell'amore per il nipote della contessa Adelaide. Inoltre, è interessante sapere come sia proseguito, nell'estate del 1963, il rapporto ritrovato fra Gloria e sua figlia. Mentre Gaia Bavaro, Massimo Poggio e Grace Ambrose hanno lasciato indizi sui social e hanno confermato la loro presenza nella settima stagione della fiction di Rai 1, resta un mistero cosa accadrà a Gloria Moreau.

Lara Komar, infatti, non ha ancora rivelato dettagli sul suo profilo Instagram, riguardo al suo ritorno in scena. Inoltre, in base alle recenti storie Instagram dell'attrice, sembrerebbe che l'interprete della responsabile delle Veneri non sia ancora a Roma. La capo commessa sarà finita in prigione e dovrà scontare la sua pena dietro le sbarre? Le riprese delle nuove puntate, che andranno in onda a settembre dopo la pausa estiva, sono iniziate nella mattinata di lunedì 30 maggio e, al momento, sono trapelati numerosi indizi riguardo le storyline di alcuni personaggi della soap opera. Non resta che attendere ulteriori indiscrezioni e anticipazioni, per scoprire come proseguiranno le vicende della famiglia Colombo e se la capo commessa del negozio di moda sarà una donna libera o se dovrà scontare la sua pena dietro alle sbarre, per il crimine commesso anni prima.