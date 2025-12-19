Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano la vendetta di una protagonista contro il suo ex fidanzato. Nell’episodio in onda lunedì 22 dicembre alle 16:10 su Rai 1, Adelaide porterà avanti il suo piano per farla pagare a Marcello. Dopo che quest’ultimo lascerà lo chalet di St. Moritz per tornare a Milano da Rosa, la contessa si lascerà andare a un monologo in cui rivelerà le sue prossime mosse contro Barbieri, annunciando per lui un imminente pericolo: dovrà fare attenzione alle catene. Tutto lascia pensare che Adelaide stia progettando di far incriminare Marcello per un crimine e che le catene menzionate siano una chiara allusione al carcere.

Marcello non sa che Adelaide sta progettando un piano di vendetta

Marcello sarà ancora a St. Moritz con Adelaide, dopo che quest’ultima è riuscita a convincerlo a trascorrere con lei la notte. Rosa, dal canto suo, sarà furibonda per la scelta del fidanzato di rimanere in Svizzera dalla sua ex compagna. Ci sarà una telefonata dallo chalet della contessa, nella quale Marcello informerà Rosa della sua decisione. La giornalista, però, avrà un tono tutt’altro che affabile: "Ti ho già detto che va bene, cosa vuoi sentirti dire?". Successivamente, Barbieri lascerà la dimora di villeggiatura di Adelaide, salutandola con gli auguri. La contessa, rimasta sola nello chalet di montagna, si abbandonerà a un monologo nel quale annuncerà il suo piano di vendetta: "Sono ben altre le catene con cui dovrai fare i conti".

Le anticipazioni non chiariscono ancora a cosa faccia riferimento Adelaide, ma sembra ormai plausibile che le catene menzionate rappresentino il carcere.

La vendetta di Adelaide: Marcello potrebbe finire in carcere

Il monologo di Adelaide lascia aperti diversi scenari. In un primo momento si potrebbe pensare che le catene a cui fa riferimento la nobildonna siano quelle dell’automobile con cui Barbieri si allontanerà. Tuttavia, le anticipazioni del 23 dicembre, il giorno successivo, non accennano a un possibile incidente. Appare più plausibile che si tratti di un’allusione al carcere. A chiarire questa ipotesi contribuisce una recente intervista rilasciata da Vanessa Gravina, nella quale l’attrice ha anticipato che nelle prossime puntate si passerà dalle celle del carcere a quelle della clausura.

Adelaide potrebbe inscenare il proprio omicidio, facendo incriminare Marcello e costringendolo a finire dietro le sbarre. Nel frattempo, lei potrebbe far credere a tutti di essere morta, trovando rifugio in un convento. Intanto, sempre nell’episodio del 22 dicembre, anche altri personaggi vivranno momenti difficili: Roberto continuerà a pensare a Mario e si confiderà con Marta, mentre Caterina sarà sopraffatta dal dolore in sartoria, lasciandosi andare a un pianto nel ricordo della madre scomparsa.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello è andato da Adelaide in Svizzera

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, andate in onda su Rai 1, Marcello ha ricevuto un biglietto dalla contessa che gli chiedeva di raggiungerla a St.

Moritz. Barbieri ha quindi telefonato all’ex compagna e, durante la chiamata, Adelaide ha fatto credere a Marcello di volerla fare finita. L’imprenditore, sentendosi in colpa e temendo che la contessa potesse tentare nuovamente di togliersi la vita, ha deciso di raggiungerla in Svizzera.