Non ci sono buone notizie per i fan di Un posto al sole che sostengono il personaggio di Riccardo. Nelle prossime puntate, in onda a gennaio 2026, il dottore prenderà una dolorosa decisione che non piacerà affatto a Rossella.

La sensazione è che il dottor Crovi decida di lasciare Napoli non avendo più nulla che lo leghi a questa città. L'unica che potrebbe fargli cambiare idea a questo punto è proprio Rossella, anche se resta da capire se ci riuscirà davvero. A seguire, un’analisi di questa vicenda.

Riccardo non sarà il nuovo primario del San Filippo

La mancata nomina a primario rappresenterà un colpo durissimo per Riccardo Crovi, che si ritroverà a fare i conti con l'ennesima sconfitta della sua vita. A rendere tutto più amaro c'è il fatto che a Napoli non gli resta più nulla dopo il fallimento della storia con Rossella, fuggita poco prima delle nozze. Il dottore, inoltre, ha già alle spalle un matrimonio andato in frantumi e quel dolore mai elaborato del tutto rischia ora di tornare a galla con prepotenza.

Una nuova vita lontano da Napoli?

Con l'arrivo del 2026 Riccardo maturerà una decisione inaspettata che non piacerà affatto a Rossella. Con questi presupposti non sorprenderebbe se il dottor Crovi decidesse di voltare pagina e rifarsi una vita altrove, lontano dai luoghi che gli ricordano troppo ciò che ha perso.

Le anticipazioni non svelano ancora di cosa si tratti, ma è plausibile ipotizzare che il medico voglia allontanarsi da Napoli o almeno dal San Filippo per ritrovare un equilibrio interiore. Una fuga sarebbe dolorosa, ma comprensibile per chi porta dentro cicatrici che faticano a rimarginarsi. In ogni caso, la puntata doppia del 2 gennaio 2026 dovrebbe chiarire maggiori dettagli.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 28 dicembre al 2 gennaio: Ida si sente discriminata, Rosa vuole che Eduardo lavori a Palazzo Palladini

Dopo aver scoperto che Stella è legata ai colpi alle gioiellerie su cui indaga Damiano, Eduardo cercherà di allontanarsi dalla donna. Messo alle strette e con il processo imminente, Sabbiese tenterà di chiudere ogni rapporto con lei per non compromettere la propria difesa e riavvicinarsi a Clara.

Stella però non intenderà arrendersi e compirà un'azione avventata che metterà a rischio tutto. Nel frattempo Giulia e Rosa, ignare della situazione, continueranno a cercare un lavoro stabile per Eduardo e spunterà l'idea di un impiego proprio a Palazzo Palladini.

Il pranzo natalizio a Palazzo Palladini prenderà una piega inattesa quando Ida, dopo un piccolo incidente, esploderà contro Diego accusandolo di non sostenerla abbastanza con Tommy. Quello sfogo improvviso lascerà tutti di sasso e rivelerà un malessere profondo che la donna nascondeva da tempo. Raffaele, allarmato, parlerà col figlio scoprendo una realtà amara. Ida è infelice e vive isolata, senza amicizie né legami a Napoli, convinta che i vicini la tengano a distanza a causa di diffidenza e razzismo.