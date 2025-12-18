Nelle puntate di Un posto al sole in onda dal 29 dicembre al 2 gennaio Giulia e Rosa faranno di tutto per aiutare Eduardo a trovare un lavoro.

Nel frattempo Sabbiese scoprirà però che Stella risulta coinvolta nei furti alle gioiellerie napoletane su cui sta indagando Damiano. L'uomo deciderà quindi di sfilarsi da una situazione rischiosa da diversi punti di vista, ma a quanto pare la donna non sembrerà affatto intenzionata a sparire dalla vita di Eduardo.

Eduardo scopre un segreto sconvolgente

Come previsto da molti spettatori, Stella nasconde qualcosa di losco.

Nei prossimi episodi di Upas verrà svelato che la donna è coinvolta, seppur indirettamente, nei furti alle gioiellerie su cui stanno indagando Damiano e la sua squadra.

Questa rivelazione spingerà Eduardo a riconsiderare la relazione. Stella infatti non rappresenterà più solo un problema per la stabilità familiare, qualora dovesse svelare il tradimento, ma anche un rischio concreto in vista del suo imminente processo.

Un posto al sole, anticipazioni dal 29 dicembre al 2 gennaio: Stella diventa pericolosa

La presenza di Stella nella vita di Eduardo si trasformerà presto in un elemento di rischio. Con il processo alle porte, l'uomo capirà che ogni legame sospetto potrebbe danneggiare irrimediabilmente la sua posizione e tenterà di allontanarsi dalla donna e ricucire il rapporto con Clara.

Stella, tuttavia, non accetterà di farsi da parte. Anzi la donna compirà un gesto azzardato, dimostrando di non voler mollare la presa e mettendo a repentaglio la già fragile situazione legale e sentimentale di Sabbiese. Tutto questo avverrà mentre Giulia e Rosa, all'oscuro di ogni cosa, si faranno in quattro per aiutare Eduardo a trovare un lavoro stabile.

La corsa contro il tempo per salvare Eduardo

Sul fronte lavorativo, Giulia profonderà ogni energia per procurare un impiego a Eduardo, convinta che un'occupazione stabile possa rappresentare la svolta necessaria. Anche Rosa nutrirà speranze simili, auspicando che il fratellastro trovi una sistemazione a Palazzo Palladini. Nei giorni scorsi qualcuno aveva fatto addirittura il nome di Eduardo come possibile portiere.

Un'ipotesi difficile da realizzare, tuttavia è possibile che Rosa possa proporlo come "tuttofare$, considerato che lei è poco pratica con varie faccende.

Ovviamente tutto questo è destinato a crollare qualora venisse fuori la verità sul legame di Eduardo con una criminale. Nel frattempo, Rosa e Damiano attraverseranno un momento di ritrovata complicità. Il legame tra Eduardo e Stella, tuttavia, rischia di attirare l'attenzione degli investigatori, e quando le manette scatteranno per i colpevoli delle rapine, resta da capire se Sabbiese riuscirà davvero a rimanere estraneo alla vicenda.