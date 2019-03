Annuncio

La lunga e luminosa notte degli Oscar continua a catturare l'attenzione dei media di tutto il mondo. Tutto questo, grazie anche all'emozionante performance registrata da Lady Gaga e Bradley Cooper, sulle note di 'Shallow', la canzone che si è aggiudicata l'Oscar con il titolo di "Best original song" al Dolby Theatre.

Lady Gaga e il discorso strappalacrime, nella notte degli Oscar

La cantante di "Born this way" è riuscita ad aggiudicarsi il tanto ambito premio Oscar, per la canzone romantica dal titolo "Shallow", colonna sonora della pellicola cinematografica "A star is born". “Grazie mille. Grazie all’Academy per questo splendido riconoscimento... Bradley, non c’è nessun'altra persona al mondo che avrebbe potuto cantare questa canzone con me, se non tu, grazie per aver creduto in noi, grazie mille.

Quello che devo dire è che è stato per me un duro lavoro. Ho lavorato duramente per molto tempo. Non si tratta di vincere, si tratta di non mollare. Se avete un sogno, lottate. Se c'è determinazione per una passione, non si tratta di quante volte sarete rifiutate, cadrete o sarete maltrattati, si tratta di quante volte vi rialzerete e sarete coraggiosi e continuerete a lottare”, queste ultime sono le struggenti dichiarazioni che ha rilasciato la cantante di "Shallow", il brano presentato dal duo formato da Lady Gaga e Bradley Cooper sul prestigioso palco del Dolby Theatre. "Shallow", sound-track della pellicola cinematografica di successo "A star is born", si è aggiudicata il premio Oscar "Best original song", un riconoscimento che ha reso molto felice la nota popstar, scoppiata in lacrime dopo aver toccato con mano l'ambito premio.

Lady Gaga è stata indirettamente tacciata dalla Spice girl, Mel B, di essersi comportata da 'gatta morta' con Bradley, dinanzi alla compagna di Cooper, la bellissima modella Irina Shayk. Nello specifico, la componente del celebre gruppo pop tutto al femminile ha dichiarato ai microfoni di 'Good morning Britain' di aver pensato molto ad Irina, mentre stava assistendo alla performance eseguita dal tanto discusso duo formato da Lady Gaga e Bradley. Secondo Mel B., Lady Gaga sarebbe stata un po' scorretta nei riguardi di Irina Shayk e avrebbe violato il "girl-code", ovvero il codice d'onore che vige tra donne.

Al momento Lady Gaga ha lasciato semplicemente intendere che era necessario apparire in perfetta alchimia con il parter, durante la loro performance sulle note di "Shallow".

Secondo alcune voci di corridoio, la cantante sarebbe stata 'unfollowata' da Irina Shayk, subito dopo la premiazione avvenuta sul palco degli Oscar.