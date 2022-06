Al Filming Italy Sardegna Festival è presente Diletta Leotta. La conduttrice Dazn ritira, nella rassegna cinematografica giunta alla quinta edizione, un premio grazie al ruolo che ha ricoperto nel film 'Chi ha incastrato Babbo Natale', diretto da Alessandro Siani. La catanese interpretava la nipote di Santa Claus. Diletta non ha rivelato se tornerà a recitare in qualche nuovo film ma ha espresso la propria speranza che il cinema sia il suo presente ed il suo futuro. La siciliana ha rilasciato un'intervista a La Stampa nella quale ha sottolineato, in particolare, il suo rapporto con i social network.

Secondo Diletta se non si disponesse di strumenti emotivi adatti, determinati commenti potrebbe avere il potere di ferire le persone.

Diletta Leotta: 'Ho costruito una barriera'

Diletta Leotta ha ammesso in un'intervista rilasciata a La Stampa: "Ho costruito una barriera", ovvero un'armatura, parlando del suo rapporto con i social network. Poi ha aggiunto: "Cerco di non farmi troppo influenzare da quello che le persone dicono e scrivono di me". La realtà virtuale viene considerata dalla conduttrice Dazn come un mondo a parte evidenziando che le persone vivono sulla Terra e lei ha tenuto a dire che sta sempre con i piedi piantati nella realtà. Un ruolo fondamentale per permettere a Diletta di essere così lo ricopre la sua famiglia che non fa mancare mai il proprio supporto nonostante la siciliana sia andata via da Catania quando aveva 20 anni, ovvero circa 10 anni fa, visto che Leotta ha compiuto 30 anni il 16 agosto del 2021.

Leotta parla della bellezza

Tante le esperienze maturate professionalmente da Diletta Leotta tra Sky e Dazn. La catanese è presente ogni giornata di campionato in un campo a seguire una partita sia prima del fischio di inizio che dopo. Nel 2021, inoltre, la conduttrice ha esordito come attrice nella commedia di Alessandro Siani, dal titolo 'Chi ha incastrato Babbo Natale'.

Nel cast presente anche Christian De Sica.

Diletta, nell'intervista rilasciata, ha voluto parlare anche di bellezza ed il ruolo che ha ricoperto questo fattore nel progredire della sua carriera. Per la siciliana si tratta di un dono, come disse al Festival di Sanremo. La 30enne ha riconfermato questo pensiero seppur con qualche precisazione, ammettendo che in questo tipo di mestiere non guasta.

Ma, ha aggiunto Leotta, ciò che è davvero fondamentale è studiare ed impegnarsi, oltre che lavorare su sé stessi. Inizialmente, la siciliana, ha dichiarato he tentava sempre la strada della perfezione e ciò rappresentava per lei una specie di ossessione. Successivamente si è accorta che rischiava di perdere l'autenticità che, ora, risulta davvero molto importante.