Andrea Della Cioppa ha un flirt con Lilli Pugliese? In una storia su Instagram, l'ex corteggiatore di Uomini e donne ha deciso di fare chiarezza. La non-scelta di Veronica Rimondi ha precisato che non ha intrapreso nessuna conoscenza. A tal proposito Andrea ha ironizzato sui pettegolezzi di gossip circolati sul suo conto.

Com'è nato il pettegolezzo?

Lilli Pugliese ha preso parte a Uomini e Donne per corteggiare Luca Salatino. Al termine del percorso del tronista, la giovane non è stata scelta: Luca ha preferito uscire dal programma di Maria De Filippi con Soraia Allam.

Andrea Della Cioppa invece, ha vissuto la stessa delusione. Il giovane originario di Pescara non è stato scelto da Veronica Rimondi.

In queste ore, i fan dei due ex volti di Uomini e Donne hanno ipotizzato un presunto flirt tra Andrea Della Cioppa e Lilli Pugliese. A far scoppiare il gossip, è stata una diretta social dei due ex corteggiatori.

L'ex corteggiatore vuota il sacco

In seguito ai rumor circolati sul suo conto, Andrea Della Cioppa ha deciso di fare chiarezza. In una diretta Instagram con i suoi follower, il diretto interessato ha ironizzato sull'ipotesi formulata da alcuni fan.

Successivamente l'ex corteggiatore ha precisato che tra lui e Lillli Pugliese non c'è nulla di romantico all'orizzonte: "Nessun flirt".

D'altronde Della Cioppa in una recente intervista ha confidato che accetterebbe volentieri di salire sul trono di Uomini e Donne. Il diretto interessato ha precisato che grazie al dating show di Maria De Filippi è tornato a provare delle emozioni che non sentiva da molto tempo. Inoltre, Andrea ha rivelato che non c'è nulla di male ad aprire il proprio cuore e cercare di trovare l'anima gemella in un programma.

Lilli Pugliese invece, in un'intervista ha spiegato che non sarebbe pronta a ricoprire il ruolo di tronista semmai dovesse ricevere una proposta dalla redazione di Canale 5.

Come procedono le storie di Veronica e Luca?

Andrea Della Cioppa e Lilli Pugliese sono state le "non scelte" dei tronisti di quest'anno.

Ma come procedono le relazione di Veronica Rimondi e Luca Salatino?

Per quanto riguarda l'ex tronista di Ferrara, con Matteo Farnea procede a gonfie vele. In una recente intervista, la coppia ha rivelato di aver preso una casa per andare a convivere. Su Luca e Soraia Allam è calato il gelo: la coppia sembra essere sempre più distante sui social. Gli stessi ex volti di Uomini e Donne hanno ammesso che la distanza è un grande ostacolo per entrambi, visto che in questa fase della storia la conoscenza è fondamentale.

In una diretta social, Soraia ha spiegato che attualmente la coppia non può intraprendere una convivenza a causa degli impegni di lavoro.