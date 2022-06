L'edizione 2022/2023 di Uomini e donne, potrebbe essere quella giusta per un attesissimo ritorno. Stando a quello che si vocifera in questi giorni, dopo l'estate il dating-show sarebbe pronto a tornare in onda con una sua versione molto amata dal pubblico, quella in prima serata. Amedeo Venza ha anticipato che nelle idee degli addetti ai lavori ci sarebbe quella di riproporre il format "La scelta", ovvero speciali in prima serata interamente dedicati alle feste di fidanzamento dei tronisti.

Aggiornamenti sulla programmazione di Uomini e Donne

La pausa estiva di Uomini e Donne è cominciata da paio di settimane, ma sul web già si parla di quello che accadrà al rientro dalle vacanze.

Molti siti d'informazione, infatti, negli ultimi giorni si sono occupati di un rumor piuttosto interessante sul futuro del dating-show, un'indiscrezione che è stata lanciata su Instagram da Amedeo Venza.

Stando alla voce che è arrivata all'orecchio dell'influencer, il format condotto da Maria De Filippi potrebbe tornare nella prima serata di Canale 5 o nell'autunno 2022 oppure nell'inverno 2023.

Il pugliese, infatti, ha aggiornato fan e curiosi del fatto che i vertici Mediaset starebbero seriamente pensando di riproporre una formula che in passato ha riscosso molto successo, ma che con l'arrivo della pandemia è stata sospesa.

I possibili protagonisti di Uomini e Donne

"Nella prossima stagione di Uomini e Donne potrebbero tornare le scelte serali, un format molto amato che per il Covid non è più andato in onda", ha fatto sapere Venza in una recente Instagram Storia.

Il programma di Canale 5 che permette a giovani e senior di trovare l'anima gemella, dunque, sarebbe pronto a far compagnia ai telespettatori anche in una fascia oraria diversa rispetto alla solita: oltre al primo pomeriggio dal lunedì al venerdì, il dating-show sarebbe trasmesso anche in prime time una volta a settimana.

In passato questa formula consisteva in alcune puntate speciali interamente dedicate alle decisioni finali dei tronisti di quel periodo: in base alla risposta che dava il corteggiatore preferito, veniva organizzata una festa di fidanzamento in un castello medievale nei pressi di Roma.

Qualche anno fa, ad esempio, si sono uniti in questo particolare modo: Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, Ivan Gonzales e Sonia Pattarino, Luigi Mastroianni e Irene Capuano.

Teresa Langella fu l'unica a ricevere un "no", anche se poco dopo Andrea Dal Corso cambiò idea, tant'è che oggi sono ancora una coppia felice.

A fine agosto ricomincia Uomini e Donne

Per sapere qualcosa in più sul possibile ritorno in prima serata di Uomini e Donne, si dovrà attendere ancora un bel po' di tempo.

Il dating-show, infatti, è in pausa almeno per altri due mesi e in questo periodo circoleranno moltissime indiscrezioni soprattutto sul cast.

La prima registrazione dell'edizione 2022/2023 dovrebbe avere luogo attorno alla fine di agosto, anche se sarà trasmessa su Canale 5 soltanto a partire da metà settembre.

I fan del programma non vedono l'ora di scoprire i nuovi tronisti (che dovrebbero essere quattro, equamente divisi tra sconosciuti e volti già noti al pubblico), ma anche quali dame e cavalieri faranno parte del Trono Over.

Tra i riconfermati dovrebbero esserci quasi sicuramente Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Pinuccia e Alessandro, Armando Incarnato e Gemma Galgani (stanno venendo meno le chiacchiere che volevano la torinese vicina all'addio definitivo dopo oltre 12 ani), mentre sarebbero in forse Biagio Di Maro, Alessandro Vicinanza e Catia Franchi, sorella della stilista Elisabetta.