Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda mercoledì 15 giugno svelano nuovo colpi di scena. Marina farà ritorno a Napoli, dove avrà modo di constatare che Lara e Roberto hanno in qualche modo ritrovato la sintonia di un tempo. La donna, di fronte a tale riavvicinamento, non riuscirà a non soffrire. Riccardo, intanto, continua a fare pressioni su Rossella, minando il fragile equilibrio della ragazza. Michele, a questo punto, inizierà a non sopportare il modo di fare messo in atto dal giovane medico.

Nuovi tensioni per Micaela e Niko, i quali non saranno d'accordo riguardo l'approccio educativo da adottare con loro figlio.

Upas, spoiler 15 giugno: la signora Giordano soffre per l'avvicinamento di Ferri a Lara

Nel corso della puntata di Upas del 15 giugno sarà dato notevole spazio al ritorno di Marina. La donna, dopo un periodo di permanenza a Londra, giungerà nella sua città, dove troverà una brutta sorpresa. Marina, difatti, avrà modo di notare che le cose fra Lara e Ferri sono cambiate in positivo. I due sembrano essere affiatati, tanto da aver ritrovato la sintonia di un tempo. Questo dettaglio non potrà non far soffrire la signora Giordano, la quale, nonostante non voglia ammetterlo, è ancora molto innamorata di Roberto.

Upas, puntata del 15 giugno: Michele mal sopporta Riccardo

Secondo le anticipazioni dell'episodio di Upas che andrà in onda il 15 giugno, Riccardo continuerà a fare pressioni su Rossella.

L'atteggiamento di Crovi non sarà dei migliori e, non tarderà a provocare dissidio nella ragazza. Michele, venendo a conoscenza del comportamento del medico, non riuscirà a non provare fastidio nei confronti di Riccardo. Difatti Saviani ritiene che Crovi stai facendo solo del male alla figlia.

Upas, anticipazioni 15 giugno: Chiara vuole coronare il suo sogno

Gli spoiler della puntata di Upas del 15 giugno anticipano che sarà dato spazio anche alle vicende personali della giovane Petrone. Quest'ultima, dopo un colloquio con Katia, sceglierà di lasciare Nunzio. Tuttavia, viene spoilerato che la ragazza vorrebbe coronare il suo sogno d'amore.

Di cosa potrebbe trattarsi nello specifico? Le anticipazioni non aggiungono altro di quanto sia già stato detto.

Upas, episodio del 15/6: nuove tensioni fra Micaela, Niko e Renato

La puntata di Upas del 15 giugno vedrà Niko e Micaela scontrarsi nuovamente a causa delle loro idee differenti. I due, infatti, non condividono lo stesso approccio educativo da adottare con loro figlio. Tuttavia, secondo le anticipazioni, questa volta nelle loro discussioni si intrometterà anche Renato, il quale non riuscirà a non esprimere il suo parere.