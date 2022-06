Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 27 giugno svelano nuovi colpi di scena.

Ferri, avendo nuovamente perso la testa per Marina, si dirigerà da lei per dichiararle tutto il suo amore. Lara, intanto, vivrà dei momenti di grande apprensione, per via della sua gravidanza difficile. Susanna, invece, tornerà da Scandicci e comunicherà a Serena che presto dovrà incominciare un tirocinio presso il Tribunale di Napoli.

Upas, spoiler del 27 giugno: Roberto correrà da Marina

Gli spoiler preannunciano novità per il personaggio di Roberto Ferri. Quest'ultimo sembrerà non aver occhi che per Marina, anche se ospita Lara in casa sua. Non sopportando la distanza venutasi a creare fra lui e la sua storica compagna, Roberto deciderà di tentare il tutto per tutto con la sua ex compagna.

Marina, pur ricambiando l'amore di Ferri, non può certo ignorare che quest'ultimo presto avrà un figlio da un'altra.

Upas, anticipazioni 27/6: Martinelli preoccupata per il suo bambino

Stando alle anticipazioni della puntata di Upas del 27 giugno, ci saranno importanti novità anche per quanto riguarda la gravidanza di Lara. Quest'ultima inizierà a essere in grande apprensione per il proseguo della sua gestazione.

La preoccupazione della donna non lascia presagire nulla di buono, anzi potrebbe far temere il peggio. Del resto era emerso fin dall'inizio che la gravidanza di Lara era tutto tranne che facile da portare a termine.

Upas, puntata del 27 giugno: Alberto accorre in aiuto di Clara

Nel corso della puntata di Upas del 27 giugno, Alberto sembrerà determinato nel voler aiutare la madre di suo figlio Federico.

Palladini, difatti, si dirà pronto a tutto pur di convincere la ragazza a sostenere l'esame di maturità.

Clara, tuttavia, pur volendo conseguire la maturità, sembrerà avere la mente occupata anche da un'altra questione molto delicata. La giovane, infatti, non saprà quale decisione prendere riguardo la richiesta di suo padre di andarlo a trovare in carcere.

Episodio del 27/6: Susanna torna a Napoli

Le anticipazioni della puntata di Upas del 27 giugno preannunciano che si assisterà a un importante ritorno in scena.

Si tratta di Susanna, la quale farà ritorno a Napoli, dopo un periodo di studi in Toscana. La ragazza comunicherà a Serena una novità riguardo al suo imminente futuro. A quanto pare la giovane Picardi dovrà cominciare a breve un tirocinio presso il Tribunale di Napoli. Tuttavia questo dettaglio, relativo alla sua carriera, potrebbe mettere in crisi il suo rapporto di coppia con Niko.