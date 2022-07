Il comunicato social di Cosmary che informava i fan della rottura con Alex, giunto il 5 luglio, non ha colto di sorpresa i sostenitori della coppia. Da tempo si respirava aria di crisi tra i due ex alunni di Amici 21, soprattutto da quando il cantante, durante la un'intervista a Casa Chi, aveva ammesso di attraversare un periodo un po' particolare con la fidanzata. La delusione dei fan è stata comunque tantam anche in considerazione del fatto che proprio nella serata del 5 luglio è andata in onda la prima puntata di Battiti Live 2022. Cosmary fa parte del corpo di ballo e ha assistito all'esibizione del cantante, che al momento della registrazione della kermesse era ancora il suo fidanzato.

Alex, per fare il punto della situazione, ha preso la parola anche lui sui social, ma rispondendo a una sua fanpage. Il messaggio è stato poi divulgato su Twitter.

Alex conferma la fine della storia con la ballerina

Erano i "Cosmex" per i fan di Twitter, ma ora la coppia formata da Alex e Cosmary non esiste più. Purtroppo l'amore nato tra i due talenti all'interno della scuola di Amici 21 non ha retto alle pressioni del mondo esterno, che per entrambi è del tutto nuovo, vista la popolarità che li ha travolti una volta terminato il talent. Dopo aver vissuto per circa un mese la loro relazione in casetta, Cosmary è stata eliminata dal programma, mentre Alex è giunto in finale.

A telecamere spente i due giovani hanno ripreso la loro relazione, tanto che Alex aveva dichiarato di averla presentata anche in famiglia, ma poi qualcosa si è rotto.

Il cantante ha spiegato a una fanpage cosa li ha spinti a chiudere, non nascondendo il suo dispiacere. "Le cose non vanno sempre come le vorremmo. Da settimane abbiamo interrotto la nostra relazione per motivi dettati da una diversità in molti fattori" ha scritto il cantante, comunicando così che la fine della storia risale a diversi giorni fa, come sospettavano i fan che avevano notato un allontanamento.

Cosmary: 'Non tutto va come ti aspetti'

"Io le vorrò per sempre bene. Per Cosmary io ci sarò sempre. E mi scuso per avervi fatto aspettare, mi è servito tempo per metabolizzare" ha poi concluso il giovane. Le parole di Alex rispecchiano quello che già anche Cosmary aveva scritto. "A volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male", aveva specificato la ballerina su una storia su Instagram, chiedendo rispetto per il momento particolare che sta vivendo.

Quella del 5 luglio non è stata una giornata facile per chi segue i programmi di Maria De Filippi e si affeziona ai suoi protagonisti. Non solo Alex e Cosmary hanno annunciato la rottura, ma anche Camilla Mangiapelo ha informato i follower che dopo sei anni è giunta al capolinea la relazione con Riccardo Gismondi. Come se non bastasse, in serata anche Valeria Cardone ha confermato il Gossip che circolava da giorni: con Matteo la storia è giunta ai titoli di coda.