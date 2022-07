Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, ormai giunta alla 17° stagione incentrata sul tormentato amore fra Florian Vogt (Arne Lober) e Maja von Thalheim (Christina Arends). Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 17 al 23 luglio 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla gelosia di Robert per Patrick, sull'uscita di scena di quest'ultimo, sul riavvicinamento di Maja e Florian e sull'invito che Gerry farà a Shirin.

Robert geloso di Patrick

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Cornelia inizierà a ricevere dei messaggi molto romantici nel cuore della notte da parte di Patrick. Robert lo verrà a sapere e si lascerà trasportare dalla gelosia, incitato da Ariane a mandare via immediatamente il suo rivale dall'hotel. La decisione dell'uomo farà arrabbiare Cornelia che chiederà spiegazioni al compagno, finendo per discutere duramente con lui. Nel corso del confronto, Robert informerà Cornelia di non voler fare la stessa fine dell'ex marito, tradito da lei proprio con Patrick. Le parole del Saalfeld feriranno moltissimo la donna tanto da spingerla a non volerlo perdonare e ad allontanarsi da lui.

Dopo aver riflettuto a lungo, Cornelia capirà che la presenza di Patrick sta rovinando la sua relazione con Robert e chiederà all'ex di lasciare il Furstenhof. Più tardi, l'uomo andrà contro al parere contrario di Ariane e lascerà l'hotel.

Max non si fida di Gerry

Maja e Hannes ritorneranno dalla loro missione di ricerca nel bosco, facendo ritorno al Furstenhof.

Lì, la giovane si renderà conto di aver trascurato gli studi necessari per affrontare il suo esame. Nel tentativo di aiutarla, Hannes la inviterà a scrivere i suoi appunti su un foglio, scelta che si rivelerà essere un pessimo errore. Più tardi, Maja aiuterà Jerry a incartare un regalo preparato dal giovane per Erik. In tale occasione, la donna avrà modo di scoprire la lista dei desideri di Florian, scoprendo che il ragazzo vorrebbe baciarla per un'ultima volta.

Facendo finta di non sapere nulla, Maja passerà dei momenti di spensieratezza accanto al suo ex, finendo per avvicinarsi pericolosamente a lui. La polizia punirà Gerry per aver dipinto le strisce pedonali, facendogli sorvegliare l'attraversamento.

Dopo aver ascoltato i dubbi di Max sulla capacità del fratello di gestire il suo nuovo impegno, i Sonnbichler decideranno di controllare più da vicino le mosse di Gerry. Più tardi, quest'ultimo chiederà a Shirin di cantare con lui alla festa di compleanno di Erik. La ragazza accetterà, ignorando le perplessità di Max, convinto che il fratello rovini tutte le feste a cui partecipa. Per trovare il coraggio di esibirsi, Shirin inizierà a bere senza controllo.