Clamorose Anticipazioni Tv su Il Paradiso delle Signore, la soap più amata dal pubblico italiano che vede il ritorno sul set di un personaggio dato per morto: Quinto Reggiani. A svelare il ritorno di Quinto all'interno della serie è stata la pubblicazione di una storia Instagram postata dallo stesso attore in cui è ritratto sul set nei tipici abiti degli anni '70; non solo: un altro indizio del ritorno di Reggiani proviene anche da Giulia Vecchio. L'attrice, interprete di Anna Imbriani, infatti, ha postato sui social una foto in cui mette in evidenza uno strano particolare sulla sceneggiatura: una telefonata misteriosa porterà con sé l'incredibile notizia che Quinto è vivo.

Il ritorno di Reggiani potrebbe tuttavia sconvolgere la trama della serie: Salvatore, nonostante le felici nozze con Anna, è ancora all'oscuro sull'identità della piccola Irene e scoprire la verità sul padre della bambina potrebbe irrimediabilmente danneggiare il rapporto con la Imbriani.

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7: una misteriosa telefonata annuncia il ritorno di Quinto

In particolare, gli spoiler sulla settima stagione de Il Paradiso delle Signore rivelano che Vittorio e Roberto, mentre lavorano in redazione, verranno interrotti da una misteriosa telefonata. L'identità dell'interlocutore è sconosciuta, ma il messaggio è inequivocabile: Quinto Reggiani è ancora vivo. I due, tuttavia, non sono sicuri che la fonte della telefonata sia affidabile e si chiedono se l'informazione è veritiera o si tratta di un deplorevole scherzo.

D'altro canto, l'unica certezza della morte di Quinto proviene dalle sole parole della moglie Anna, la quale, al suo ritorno a Milano, aveva annunciato di essere vedova. L'enigma sulla morte di Quinto sembra essere giunto al suo epilogo, ma c'è da chiedersi se la Imbriani abbia mentito di proposito o se fosse davvero allo scuro sull'ipotesi che il marito potesse essere ancora vivo.

Il Paradiso delle Signore, spoiler Settima stagione: Salvatore potrebbe scoprire la verità sulla piccola Irene

La precedente stagione de Il Paradiso delle Signore si era conclusa con il felice matrimonio tra Salvo e la Imbriani. Gioia approvata anche dalla figlia di Anna che ha acconsentito di trasferirsi con la nuova famiglia dopo tanti dubbi e incertezze.

Alla fine, la piccola Irene ha sviluppato un forte legame anche con Agnese e Armando, affermando di essere felice del trasferimento. Il gioioso clima che si è creato, tuttavia, potrebbe essere messo a repentaglio dal ritorno di Quinto, il quale potrebbe svelare l'identità della bambina.

Resta da chiedersi come reagirà Salvatore alla notizia e se Irene non cambierà la sua decisione di voler restare a Milano. Per scoprire l'evoluzione della trama della soap televisiva, bisognerà attendere la messa in onda dei nuovi episodi. L'appuntamento è dunque fissato per questo settembre su Rai 1.