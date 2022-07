C’è grande attesa per scoprire come proseguiranno le vicende dei protagonisti de Il Paradiso delle Signore. A fine giugno, Lara Komar, che interpreta Gloria Moreau, è tornata sul set e, nella serata di lunedì 4 luglio, l’attrice ha pubblicato una storia Instagram, condividendo con i suoi follower, alcuni momenti, mentre era negli studi Videa, insieme a Massimo Poggio, che presta il volto a Ezio Colombo. La coppia ha girato scene in notturna.

Il Paradiso delle signore 7: gli attori di Ezio e Gloria insieme sul set

Per la grande gioia dei telespettatori, Ezio e Gloria hanno girato scene insieme.

Lara Komar e Massimo Poggio, infatti, nella serata del 4 luglio si sono trovati sul set de Il Paradiso delle signore e hanno condiviso con i follower Instagram, alcuni secondi, mentre erano negli esterni degli studi romani Videa. In base all’abbigliamento, i coniugi Colombo indossavano abiti autunnali. Moreau, infatti, aveva il soprabito scuro e un foulard chiaro, mentre il papà di Stefania indossava un completo elegante, con una giacca scura e una camicia bianca e una cravatta.

Il Paradiso delle signore 7: le scene in notturna di Ezio e Gloria

Al momento, non sono trapelati molti indizi riguardo le riprese della settima stagione de Il Paradiso delle signore di lunedì 4 luglio. L’unica cosa certa, attualmente, è che gli interpreti di Gloria Moreau ed Ezio Colombo hanno girato scene al buio.

Infatti, in base al filmato condiviso da Lara Komar sul suo profilo social, sembrerebbe che i genitori di Stefania abbiano avuto qualche incontro serale, fuori dal negozio di moda. In base al video presente sull’account Instagram dell’attrice, non è ancora chiaro come mai il direttore commerciale e la capo commessa dell’atelier si siano visti.

In ogni caso, l’interprete del fidanzato di Veronica ha fischiettato alle spalle della sua collega, scherzando, pertanto, di fronte alla fotocamera di Komar.

Il Paradiso delle signore 7: Gloria potrebbe essere uscita dal carcere

Al momento, pertanto, è possibile soltanto fare ipotesi. In primo luogo, se Gloria Moreau è sul set nelle strade milanesi in compagnia di Ezio, è possibile che la mamma di Stefania non sia in carcere o sia riuscita a scontare la sua pena nell’estate del 1963.

Nel frattempo, non è chiaro quale sia il rapporto fra i genitori della giornalista. La capo commessa de Il Paradiso delle signore, infatti, rivelando la sua identità alle forze dell’ordine, è tornata ad essere, di fronte alla legge, la moglie di Ezio. Non resta che attendere ulteriori indizi o nuove anticipazioni sulle riprese, per vedere chiaro sul futuro dei coniugi Colombo e scoprire se per loro sia previsto un ritorno di fiamma o se, entrambi, vivranno le loro vite separati.