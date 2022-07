A movimentare le trame della soap opera di origini turche Terra amara che ha tutte le carte in regola per fare breccia nel cuore del pubblico italiano in questi caldi pomeriggi estivi, sarà il matrimonio infelice tra Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) e Demir Yaman (Murat Ünalmış). Prima di assistere alle inaspettate nozze, i telespettatori vedranno quest’ultimo approfittare dell’arresto di Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş) il fidanzato della fanciulla, per chiedere alla stessa di diventare sua moglie: la protagonista dello sceneggiato riceverà la proposta nella puntata che andrà in onda su Canale 5 il 13 luglio 2022.

Anticipazioni Terra amara, puntata del 13 luglio: Demir alla ricerca di un avvocato per Yilmaz

Nel corso dell’episodio in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset mercoledì 13 luglio come di consueto a partire alle ore 15:45 circa, a seguito dell’arresto di Yilmaz che finirà dietro le sbarre del carcere a causa di una telefonata anonima effettuata dalla signora Hunkar (Vahide Perçin) alla polizia e per l’uccisione del potente Nasih, il potente e visionario Demir inizierà a farsi bello agli occhi di Zuleyha. Quest’ultima intanto sarà in preda alla disperazione totale, per essere senza il suo fidanzato e padre della creatura che continuerà a portare in grembo.

In particolare, Demir dopo aver fatto ritornare nella sua tenuta la fanciulla ed essersi arrabbiato con la madre per averla mandata a vivere al villaggio di baracche, oltre a offrirsi di trovare un avvocato per Yilmaz a Istanbul, si metterà in contatto con il direttore del carcere in cui si troverà l’uomo e gli farà avere in fretta un materasso e del denaro.

Le domestiche gelose dei loro padroni, Demir fa una proposta di nozze a Zuleyha

Nel contempo non passerà di certo inosservata l’evidente gelosia di Sermin (Sibel Tresaco), Fadik (Polen Emre), Gaffur (Bülent Polat) e Saniye (Selin Yeninci), ma soprattutto delle domestiche quando vedranno le numerose attenzioni che il loro padrone avrà nei confronti di Zuleyha: l’invida non farà che aumentare, nell’istante in cui addirittura quest’ultima salirà nella macchina di Hunkar e del figlio.

Infine dalle anticipazioni si evince che Demir, durante una cena con Zuleyha, essendosi preso una vera e propria cotta per lei e non sapendo che in realtà Yilmaz non è suo fratello la sorprenderà senza ombra di dubbio, quando le dirà di volerla sposare a ogni costo: ovviamente l’uomo farà l’importante gesto soltanto dopo aver ottenuto l’approvazione della malvagia madre, decisa a mettere a tacere le voci sulla presunta sterilità del figlio. Per sapere quale sarà la risposta di Zuleyha, non rimane che attendere.