Una scioccante verità si imbatterà nella vita di Züleyha nelle prossime puntate di Terra Amara, la Serie TV in onda dal 4 luglio su Canale 5. La ragazza, infatti, scoprirà che Yilmaz non è rimasto vittima dell'incendio che ha devastato la prigione in cui era detenuto a causa dell'omicidio di Naci: il ragazzo è vivo e vegeto.

Yilmaz si salva dall'incendio della prigione

Gülten troverà Yilmaz in condizioni disperate. L'uomo, infatti, è rimasto ferito a causa di un incendio che ha devastato la prigione in cui si trovava detenuto. Riuscirà a scappare, Gülten si prenderà cura di lui e così riuscirà a riprendersi per il meglio, e sarà più agguerrito che mai per vendicarsi contro la famiglia Yaman, visto che Hünkar lo ha fatto arrestare e ha costretto Züleyha, già incinta di Yilmaz, a sposare Demir, per evitare i pettegolezzi sulla sterilità di quest'ultimo.

Yilmaz incontrerà Ali, grande nemico degli Yaman che tornerà in città proprio per vendicarsi di loro, e accetterà di allearsi con lui per porre in atto la sua vendetta. Come racconterà ad Ali, non vorrà più farsi umiliare da quella famiglia, visto che a causa di Hünkar e Demir ha già sofferto tanto e in più gli hanno tolto Züleyha, il grande amore della sua vita; e Yilmaz non sa che Züleyha ha anche avuto un figlio di cui è il padre biologico.

L'alleanza tra Ali e Yilmaz non tarderà ad arrivare nelle orecchie di Demir, che informerà subito la madre di tale novità. La "guerra" è iniziata e Ali ha un piano per fare in modo che gli Yaman non interferiscano nella sua vendetta: gli farà credere di essere morto.

Infatti sul giornale farà pubblicare il suo necrologio e quando gli Yaman lo leggeranno tireranno un sospiro di sollievo.

Züleyha scopre che Yilmaz è vivo

Successivamente Züleyha parteciperà a una festa insieme a Demir, Hünkar e il piccolo Adnan. Seduta a un tavolo, la giovane rimarrà scioccata quando vedrà entrare nella sala Yilmaz.

Infatti lei credeva che il ragazzo fosse morto nell'incendio della prigione.

Si alzerà e andrà verso di lui, ma Demir la prenderà per un braccio e la porterà fuori dalla sala. Il piccolo Adnan rimarrà alla festa con la nonna, mentre Züleyha verrà portata via in macchina da Demir. La ragazza gli dirà di farla scendere, ma lui si opporrà, così lei salterà fuori dal veicolo in movimento, facendosi male.

Demir la porterà subito a casa, dove il dottor Sabahattin le curerà le ferite. Demir si sentirà in colpa per ciò che è accaduto a Züleyha, per questo la veglierà tutta la notte e si scuserà con lei per il suo gesto dettato dalla gelosia.

A ogni modo, Züleyha sarà cosciente del fatto che l'amore della sua vita è ancora vivo, cosa ne sarà ora del matrimonio con Demir?