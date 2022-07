Interessanti novità saranno al centro delle nuove puntate di Terra Amara in programma prossimamente su Canale 5. Le trame della soap opera, made in Turchia, raccontano che Demir Yilmaz apparirà sempre più spietato. L'uomo, infatti, arriverà a dare fuoco a tutte le case degli operai, rei di aver nascosto il rivale Yilmaz Akkaya.

Terra Amara, anticipazioni: Demir evita che il rivale incontri Zuleyha

Le anticipazioni di Terra Amara annunciano che Demir sarà sempre più vendicativo. Tutto inizierà quando l'uomo farà credere a Zuleyha che Yilmaz è deceduto durante un incendio avvenuto in galera.

Inoltre, Yaman jr ometterà di dirle di aver scoperto che lei e il detenuto non sono fratelli ma amanti.

Nel frattempo, Yilmaz riuscirà ad ottenere la libertà sette mesi dopo grazie all' amnistia ricevuta dal governatore. Il ragazzo, a questo punto, si recherà a Cukurova nel preciso istante in cui Zuleyha darà alla luce il suo primo figlio. Ma ecco, che Demir riuscirà ad evitare che il rivale incontri l'amata, tanto da portarlo lontano con l'aiuto del capomastro. Qui, Akkaya verrà sottoposto a terribili torture per poi essere colpito alle spalle da alcuni proiettili sparati dal figlio di Hunkar. Alla fine, il protagonista cadrà nelle acque del canale, dove fortunatamente verrà tratto in salvo da Gulten, la sorella di Gaffur.

Yaman jr brucia le case degli operai per aver protetto Yilmaz

Nel corso delle prossime puntate di Terra Amara, la situazione sarà destinata a peggiorare visto che Gulten sarà molto in ansia per la salute di Yilmaz. La cognata di Saniye, infatti, crederà che il giovane stia passando a miglior vita, tanto da rinfacciare a Gaffur di averlo ridotto in queste condizioni. Il capomastro, a questo punto, sospetterà che il rivale del suo padrone sia stato nascosto nelle case dei lavoratori, tanto da avvisare subito Demir.

Ed ecco, che Yaman jr ed i suoi complici si recheranno sul posto. In questo frangente, il figlio di Hunkar andrà letteralmente su tutte le furie quando scoprirà i documenti nascosti di Yilmaz in un rifugio. Gli operai, a questo punto, si rifiuteranno di aiutare il loro padrona a ritrovare il fuggiasco, che per ripicchia iniziare a bruciare tutte le loro case.

In questo modo, anziani e bambini si ritroveranno a dormire in mezzo alla strada.

Gaffur cerca di proteggere la sorella

Ovviamente, il gesto di Demir arriverà alle orecchie della madre, che lo accuserà di essere stato troppo crudele con i lavoratori. Poi, gli consiglierà di fare in modo che la presenza di Yilmaz non arrivi a Zuleyha.

Gaffur, nel frattempo, tenterà di proteggere la sorella in quanto teme che Demir possa uccidere lei e la sua famiglia una volta scoperto la loro complicità nel salvataggio di Yilmaz.