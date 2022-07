Giorgio Manetti è tornato a parlare della sua ex Gemma Galgani e lo ha fatto sulle pagine di Nuovo Tv. L'ex cavaliere di Uomini e donne, questa volta ha commentato le voci che parlavano di un imminente addio di Gemma al programma. Ebbene, secondo Giorgio, la sua ex non lascerà mai la trasmissione, visto che, secondo lui, a Maria De Filippi fa comodo averla in studio. Insomma, sino a che la presenza della dama torinese garantirà ottimi ascolti, la si continuerà a vedere seduta nel parterre del Trono Over.

Gemma Galgani lascia Uomini e donne?

Come ogni anno, durante la pausa estiva di Uomini e donne, si rincorrono le voci di un presunto addio di Gemma galgani al programma che la resa celebre.

Anche in questa calda estate 2022, si vocifera che la 72enne di Torino possa lasciare Uomini e donne per partecipare al Gf Vip 7. Pare che siano solo voci senza fondamento. Le ultime indiscrezioni infatti, vedono Gemma di nuovo nello studio di Uomini e donne il prossimo settembre. Quindi, la dama torinese non cederà alle lusinghe di Alfonso Signorini e resterà fedele a Maria de Filippi. D'altronde in questi 12 anni, la presenza di Gemma a U&D ha garantito ottimi ascolti. Basti pensare che il dating show della De Filippi è seguito in media da tre milioni di telespettatori a puntata. Insomma, è il programma leader della fascia pomeridiana e di certo Maria De Filippi non vorrà lasciarsi sfuggire uno dei volti storici della trasmissione.

Giorgio Manetti ne è certo: 'Gemma non uscirà mai da Uomini e donne'

Di questo parere pure l'ex storico di Galgani, ovvero Giorgio Manetti, che è tornato a parlare della dama torinese sulle pagine di Nuovo tv. Manetti, commentando appunto le voci di un presunto addio della sua ex a Uomini e donne, ha dichiarato che Gemma non lascerà affatto il programma, come invece si è detto e scritto in queste ultime settimane.

Giorgio ne è certo, visto che ha dichiarato: 'Gemma non uscirà mai da Uomini e donne'. In buona sostanza, nonostante le tante delusioni di questi ultimi tempi, Galgani continuerà a cercare l'amore nello studio di Maria De Filippi.

Gemma riconfermata a U&D, Giorgio svela: 'A Maria fa comodo che resti lì'

A distanza di 12 anni dalla sua prima apparizione a Uomini e donne, Gemma continuerà ad essere una delle protagoniste anche nella prossima stagione televisiva.

Giorgio Manetti è certo di questo. L'ex cavaliere, inoltre, spiegando le ragioni del suo pensiero, ha mandato una stoccata pure a Maria De Filippi. Nel dettaglio, secondo Manetti, Maria non si lascerà certo sfuggire un personaggio come Gemma che, in questi anni, nel bene o nel male, le ha garantito sempre un botto di ascolti. Insomma, Giorgio senza mezze misure ha dichiarato: 'A Maria fa comodo che resti, fa gioco al suo programma'.