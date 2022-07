Nuova intervista della rivista Nuovo Tv a Giorgio Manetti sul cast di Uomini e donne, e in particolare sull'ex fidanzata Gemma Galgani. Quando gli è stato chiesto se è la torinese la chiave del successo del dating-show, il "gabbiano" non ha avuto dubbi e ha attribuito tutto il merito a Tina Cipollari e alla sua capacità di fare spettacolo e intrattenere. Interpellato sui ritocchini della dama 72enne, invece, il toscano ha tagliato corto dicendo che non sono cose che lo riguardano.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Giorgio Manetti ha le idee molto chiare sul perché Uomini e Donne continua a essere uno dei format più seguiti e amati dal pubblico.

Anche se non fa più parte del cast da anni, il toscano viene ancora interpellato dai giornalisti su quello che accade all'interno degli studio Elios, soprattutto per quanto riguarda la sua storica ex.

Quando gli è stato domandato se secondo lui è ancora Gemma l'unica vera regina del dating-show, l'ex cavaliere ha risposto: "Penso che senza Tina il programma non esisterebbe". "Io lo guardo solo per lei", ha aggiunto l'ex volto del Trono Over.

Insomma, Giorgio è certo che a regalare ascolti record alla trasmissione di Maria De Filippi sono principalmente i siparietti che l'opinionista Cipollari mette su quotidianamente, dalle discussioni con i membri del cast ai momenti in cui coinvolge il pubblico presente.

Il commento sulla dama di Uomini e Donne

Sta facendo parecchio discutere l'ultima intervista che Giorgio ha rilasciato a un settimanale. Le parole più dure, infatti, il cavaliere le ha rivolte a Gemma e a quello che sta combinando da quando lui ha lasciato definitivamente il programma. Prima di commentare le voci sui possibili nuovi ritocchini di Galgani, il "gabbiano" ha tenuto a ribadire un concetto che ha già espresso molte volte in passato: "Lei non uscirà mai da lì".

Dopo aver informato fan e curiosi sul parere che ha sul futuro televisivo dell'ex fidanzata, Manetti ha risposto a qualche domanda sui recenti Gossip che sono circolati sulla dama del Trono Over. Quando gli hanno chiesto se approva o no i tanti interventi ai quali si è sottoposta la 72enne in questi anni, il toscano ha fatto sapere: "Sono scelte personali e a me non interessano".

L'ex protagonista del dating-show ha aggiunto di non essere contrario alla chirurgia ma di non apprezzare particolarmente le operazioni troppo invasive.

Conto alla rovescia per il ritorno di Uomini e Donne

Un'altra frecciatina che Giorgio ha lanciato a Gemma in una recente intervista è da ricercare nella risposta che ha dato quando gli hanno domandato se sarebbe contento di rivedere l'ex fidanzata dopo tanti anni di gelo. "Non mi pongo questo problema perché non c'è possibilità che io la incontri", ha tagliato corto Manetti.

Stando a queste dichiarazioni, appare piuttosto improbabile che l'ex cavaliere di Uomini e Donne accetti di tornare in televisione o per avere un faccia a faccia con Galgani oppure per condividere con lei l'esperienza nella casa del Grande Fratello Vip.

La 72enne, infatti, sembra concentrata solamente su quello che accadrà a metà settembre, ovvero quando ricomincerà la messa in onda delle nuove puntate del format al quale partecipa da oltre 13 anni.

Dopo aver vissuto l'ennesima estate da single, Gemma si sta preparando a tornare nel cast del Trono Over per cercare quell'amore che insegue da troppo tempo, quell'anima gemella che non ha mai perso la speranza di incrociare sotto i riflettori. Sarebbero del tutto svanite, dunque, le voci sul possibile addio della dama al programma di Canale 5 e, di conseguenza, anche il suo esordio tra le mura di Cinecittà.