Ilenia Lazzarin riesce sempre a divertire i follower attraverso le sue stories originali e sopra le righe. Nelle scorse settimane l'attrice, che dà il volto a Viola Bruni in Un posto al sole, aveva sollevato un polverone mediatico spoilerando un imminente colpo di scena, mentre pochi giorni fa aveva fatto parlare di sé annunciando, per la soap opera partenopea, scene future horror e hot.

In queste ore, Ilenia ha spiazzato nuovamente i suoi fan anche se in un modo totalmente diverso. L'artista ha infatti iniziato a parlare in una sorta di neo linguaggio corsivo, molto simile a quello che sta impazzando sui social in questi giorni.

L'attrice che interpreta Viola parla in corsivo

Dopo avere annunciato un, non precisato, colpo di scena che ha portato erroneamente molti siti a riportare l'imminente morte di Raffaele Giordano, Ilenia Lazzarin ha fatto nuovamente parlare di sé, attraverso i suoi canali social.

Quest'ultima è stata infatti protagonista di un simpatico siparietto durante alcune stories postate sul suo profilo Instagram. L'attrice di Busto Arsizio, nota ai fan di Un posto al sole per il ruolo di Viola Bruni, ha intrattenuto i suoi fan iniziando a parlare in corsivo. Per l'esattezza, l'attrice ha fatto un simpatico parallelo tra il nuovo trend nato su TikTok in questi giorni e il dialetto piemontese.

Ilenia Lazzarin: "In Piemonte parlano già tutti in corsivo, senza dire amïo"

Per chi non lo sapesse il corsivo è di fatto una sorta di lingua che sberleffa un certo tipo di cadenza, caratterizzata da vocali allungate e storpiate. Ilenia ha esordito rivolgendosi a tutte le persone che parlano in questa nuova modalità, sottolineando la somiglianza tra il linguaggio che sta spopolando sul TikTok e il dialetto piemontese.

Queste le sue parole dette rigorosamente in corsivo/piemontese:" Comunque volevo dire a quelle che parlano corsivo, che bastava andare a Torino, Vercelli o comunque in Piemonte" e poi ha aggiunto: "là parlano già tutti in corsivo senza dire amïo", così per dire, non è una novità".

Un posto al sole, Viola e Raffaele in difficoltà

Per quanto riguarda Viola Bruni, va detto che tale personaggio, in questo periodo, non se la sta passando benissimo. La donna, per il momento, ha deciso di assecondare Raffaele (Patrizio Rispo) coprendo le sue bugie e mentendo a suo marito Eugenio (Paolo Romano), ma tale situazione la sta logorando.

Nell'episodio andato in onda il 6 luglio, c'è stato un decisivo faccia a faccia tra lei, Raf e Diego (Francesco Vitiello). Senza fare spoiler si può tranquillamente dire che la verità sta per venire fuori, ma non è detto che dovrebbe bastare a sistemare una situazione decisamente complessa.