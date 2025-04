Nelle puntate di Tradimento attualmente in onda su Canale 5, Ozan ha acquistato un anello di fidanzamento per Zeliş, facendo infuriare sua madre. Güzide, infatti, non ha mai accettato la ragazza a causa della sua scomoda parentela con Yeşim. Secondo le anticipazioni delle puntate in programmazione fino al 18 aprile che segneranno la conclusione della prima stagione, Ozan deciderà di non lasciarsi influenzare dalle opinioni di sua madre e andrà avanti per la sua strada spostando Zeliş.

Tradimento, puntate fino al 18 aprile: Ozan affronta Oltan per salvare Zeliş

Come prima mossa, Ozan (Yusuf Çim) deciderà di affrontare Oltan (Cem Bender), convinto del fatto che Zeliş (Selin Kahraman) sia in pericolo, a causa sua. Tuttavia, una volta arrivato dall'imprenditore, scoprirà che la ragazza non è lì. Il confronto con Oltan, però, non sarà vano.

Ozan scoprirà infatti che Oltan non aveva nessuna intenzione di farle del male, ma solo di intimidirla, servendosi di fotografie compromettenti che la ritraevano accanto a oggetti di contrabbando, prove che avrebbero potuto incriminarla. Sollevato nel sapere che la minaccia è ormai superata, Ozan riprenderà la ricerca della sua amata con il cuore più leggero.

Zeliş accetta la proposta di matrimonio di Ozan

Ozan riprenderà la sua missione e scoprirà, così, che Zelis si è nascosta nella nuova casa di di sua madre İlknur (Özlem Tokaslan) e Yeşim (Asena Girişken). Dopo aver chiarito ogni dubbio e superato le tensioni, Ozan troverà il momento giusto per chiederle di diventare sua moglie.

Il figlio di Guzide lo farà durante una passeggiata, inginocchiandosi in un momento carico di emozione. Zeliş, commossa dal gesto e dall’amore sincero che Ozan prova per lei, accetterà senza esitazioni. I due ragazzi decideranno di sposarsi senza più perdere tempo, anche a costo di scontrarsi con le rispettive famiglie.

Tradimento, finale di stagione: matrimonio segreto per Ozan e Zeliş: come reagiranno le madri?

Ozan e Zelis, consapevoli di non poter contare sull’appoggio di Güzide (Vahide Perçin) e İlknur, decideranno di sposarsi in gran segreto. I due organizzeranno, così, una cerimonia privata, semplice ma intensa, con solo due testimoni al loro fianco: l'amico di Ozan, Mesut (Burak Acar) e la fidata Zeynep (Canan Ürekil).

La cerimonia si svolgerà senza intoppi, e Ozan e Zeliş diventeranno finalmente marito e moglie. I due riusciranno a coronare il loro sogno d’amore, ma dovranno subito affrontare una prima, difficilissima prova: rivelare alle rispettive madri di essersi sposati senza la loro approvazione.